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喜迎牡丹文化节，洛浦公园游园设施提“颜值”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-30 08:24

　　昨日，在洛浦公园北堤王城大桥附近，多名工作人员忙着对河堤两侧园路上的诗词景观灯进行翻新、提升；在牡丹桥两侧的大型牡丹柱灯上，也有工作人员忙着清洗。

　　记者从洛浦公园管理处获悉，今年牡丹文化节前，洛浦公园将对园内多项游园设施进行提升，其中包括维修广场60平方米、园路80平方米，安装公共卫生间标识牌18个，更新景观柱灯诗词板600余块，对东大门牡丹灯、牡丹桥两侧牡丹柱灯等大型亮化设施进行集中清洗等。

　　洛浦公园管理处相关负责人表示，随着春季气温逐渐回升，游园人数渐渐增多，呼吁大家在游园的同时，注意爱护园内设施。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 孙茹）
[ 责任编辑：史戎戎]
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