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牡丹文化节期间，洛阳高速交警部门全员上阵 疏堵保通
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-29 09:12

　　今年牡丹文化节期间，市交警支队高速交警大队将全员上阵，与旅游、气象等部门密切配合，通过网络等途径及时播报实时路况，多方疏堵保通，确保各项服务措施落实到位。

　　昨日上午，该大队联合市公路管理局洛界高速公路管理处开展迎接牡丹文化节岗位技能练兵活动，提升高速公路交警、路政部门联合快速处置能力。

　　牡丹文化节期间，高速交警部门将全方位为中外游客提供服务：在靠近景区的二广高速公路白马寺站、龙门站等设立便民服务点，提供出行咨询、应急医疗等服务；与路政部门联合强化巡逻管控，掌握最新路况信息并通过LED显示屏、网络等形式及时发布，以最快速度到达交通事故现场快速处置，避免因处理迟缓诱发严重交通拥堵和次生事故；重点加强与收费站口、收费站口所在辖区交警部门应急联动，避免收费站口周边出现长时间大面积交通拥堵；充分利用智能监控系统和智能语音系统，对在重要路口违法停车的车辆进行广播驱离，及时消除违法行为。

　　牡丹文化节期间，我市高速公路车流量将显著增加，易因交通事故诱发拥堵，广大驾驶员务必牢记这几点：

　　■发生事故后第一时间拨打110，简明扼要说明情况。如无法确定具体公里数，务必报出最近的收费站，方便民警确定位置。

　　■报警后，如车辆能够移动，应快速将事故车辆移至应急车道内，打开车辆双闪灯，在来车方向150米外设置三角警告牌，并将车上所有人员转移至右侧护栏之外；如车辆无法移动，也要尽可能在来车方向150米外设置三角警告牌。

　　■务必提前认真规划线路。有的驾驶员因不熟悉路况错过下站口，在高速公路上随意停车、倒车，极易诱发事故。

　　■切勿接打电话。

　　■根据往年经验，清明小长假及牡丹文化节期间的周末，每日10时至11时易出现车流高峰，尽量错峰出行。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 李旋）
[ 责任编辑：席倩倩]
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