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强支柱，促进多产融合——二谈把准第36届中国洛阳牡丹文化节的主题主脉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-27 08:46

　　洛平

　　“35年来，牡丹文化节之于洛阳，不再是一朵盛开的牡丹，它已成为了一个支点，其撬动的，既有我们的思想解放、视野开阔，更有经济社会发展的突破和提升。”在20日召开的市委常委会议上，市委书记李亚深入浅出地解码“牡丹传奇”，为把准第36届中国洛阳牡丹文化节的主题主脉“划重点”。

　　诚如斯言。35年牡丹花开，35年常办常新，35年长盛不衰，在洛阳人眼中，牡丹文化节是一个“神奇的存在”。有人说，它是个“聚宝盆”，各种产业在这里生生不息、取之不竭；有人说，它是艘“经济航母”，可以搭载多种产业“一起飞”。

　　城市的支柱是产业。去年牡丹文化节，洛阳共接待游客2493.96万人次，旅游总收入223.5亿元，像这样的“旅游黄金月”，已成国人熟知的“洛阳时间”，每一年都“不见不散”；也是在去年，通过牡丹文化节投洽会，36个重点项目签约，投资总额433.6亿元，为洛阳加快构建“565”现代产业体系输入新鲜血液，像这样的“投资盛宴”，已成牵动海内外的“牡丹之约”，每一年都“开花结果”……作为改革开放的产物，牡丹文化节天生就有改革开放的“基因”，从来不拒绝各种产业“搭便车”，也正是在对各种产业主动重塑、与多种产业互动融合中，这个“Made in Luoyang”的节会，成为一个极具开放性、包容性、成长性的“产业孵化器”。

　　今天，走到新旧动能转换的历史关口，多产融合发展已是大势所趋。多产融合，产业之间相互渗透、交叉、融通、重组，催生出许多新产品、新服务、新业态、新模式，实现共荣共生。举个简单的例子，超市的樱桃卖每斤15元，在生态观光园里却能卖到每斤40元，农业与旅游相融合，让“农产品”变成“旅游产品”，顿时身价倍增！用好牡丹文化节这个“独家配方”，积极促进多产融合，是洛阳加快构建“565”现代产业体系的现实路径。

　　洛阳多产融合已探路前行。去年牡丹文化节期间，我市推出“旅游年票不受限、部分公园不收费”等四项惠民举措，倒逼旅游、牡丹、园林产业转型升级。借助倒逼之力，各相关产业拉长链条、重塑业态、创新模式、互补联动，催生了一个单日旅游接待量新纪录，带动了旅游年票销量迅猛升上“20万+”，促成了旅游人气的全面提升，可以说，多产融合发展在洛阳已经铺好路、起好步、蓄好势。

　　有多产融合，才有新产业、新动能、新增长极的出现，才有由“老三篇”向“新三篇”、由“门票经济”向“产业经济”、由“旅游城市”向“城市旅游”转变的可能。对洛阳发展而言，促进多产融合是“立柱架梁”的紧要事，思想要再解放，改革要再深入，工作要再抓实！
[ 责任编辑：马佳佳]
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