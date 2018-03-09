第36届中国洛阳牡丹文化节4月5日至5月5日举办

“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”今日上午，第36届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会在郑州举行，千年古都洛阳再次以“花如海、车如龙、人如潮”的节日盛景，迎接四海宾朋。记者获悉，第36届中国洛阳牡丹文化节将于4月5日至5月5日举办，同时继续推行系列惠民政策，为广大市民及游客准备了丰富的文化旅游大餐。发布会上还揭晓了中国洛阳牡丹文化节节徽、吉祥物、牡丹原创歌曲获奖作品等。

洛阳网讯 “唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”今日上午，第36届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会在郑州举行，千年古都洛阳再次以“花如海、车如龙、人如潮”的节日盛景，迎接四海宾朋。记者获悉，第36届中国洛阳牡丹文化节将于4月5日至5月5日举办，同时继续推行系列惠民政策，为广大市民及游客准备了丰富的文化旅游大餐。发布会上还揭晓了中国洛阳牡丹文化节节徽、吉祥物、牡丹原创歌曲获奖作品等。

亮点纷呈，精彩活动连连看

本届牡丹文化节以“花开新时代 开启新征程”为主题，以文化活动为根本，以赏花活动为主线，以开放招商为重点，活动内容涵盖了文化交流、赏花旅游、经贸会展等多个领域。策划组织了丰富的经贸合作、赏花、文化、旅游等活动，主要包括开幕式《花开新时代》实景文艺演出、世界古都论坛、大运河文化论坛，旅游赏花系列活动、投资贸易洽谈会、全球跨境产业融合论坛、第三届洛阳(国际)机器人暨智能装备展览会，故宫牡丹精品文物洛阳展、优秀剧目展演、书香洛阳经典诵读、广场文化月、河洛文化大集、第二届非物质文化遗产博览会、洛阳解放70周年书画展等，精彩活动连连看，亮点多多待您品。

惠民升级，文化消费有补贴

今年，洛阳将继续执行去年以来市委市政府陆续推出的“旅游年票不受限、部分公园不收费、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策。

在此基础上，新推出“文化消费有补贴”政策，也就是在本届牡丹文化节期间，我们将以国家文化消费试点工作为载体，在影视、图书、旅游、文创、演艺等多个文化行业推出“消费有补贴”惠民政策，广大市民游客通过手机微信可以免费领取电子优惠券，在洛阳市有关文化场所消费可以享受20%左右的消费补贴。 对于自驾出游的游客，洛阳在市区主要路段、主要景区新增临时停车位，方便出行。同时全面推行旅游标准化工程，提升星级饭店及旅馆业服务质量，规范市场秩序，确保牡丹文化节期间旅客能享受到优质、细致、安全的服务。

相约花期，4月4日牡丹次第开

目前洛阳已建成市区及周边、南部山区三个牡丹种植带，形成了9大色系、10种花型、1200多个品种，种植面积21万亩。据预测，洛阳市区牡丹观赏园，早开品种牡丹在4月4日前后陆续开放，中开品种牡丹在4月8日前后进入盛花期，晚开品种牡丹在4月12日前后进入盛花期。邙山牡丹观赏园，花期整体上比市区牡丹园晚4天左右。早开品种牡丹在4月8日前后陆续开放，中开品种牡丹在4月12日前后进入盛花期，晚开品种牡丹在4月15日前后进入盛花期。 据了解，今年各大牡丹园将推出第12届国际牡丹名花展、牡丹航天育种科技展、牡丹插花花艺展、夜赏牡丹、万人拍牡丹和歌舞文艺表演等精彩活动，首次推出法国风情园、洛阳“克隆牡丹”展。牡丹观赏园还进行了提升改造，提升园内牡丹文化内涵、完善便民服务、增设新景点等，为游客提供更好、更丰富的游园体验。（见习记者 谢娜娜 通讯员 孟庆梅）