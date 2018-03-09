第36届中国洛阳牡丹文化节惠民政策出炉

第36届中国洛阳牡丹文化节多项惠民政策今日出炉，在继续执行“旅游年票不受限、部分公园不收费、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策的基础上，我市新推出“文化消费有补贴”政策。具体有哪些？记者咨询了有关部门。

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洛阳网讯 又是一年花开时。第36届中国洛阳牡丹文化节多项惠民政策今日出炉，在继续执行“旅游年票不受限、部分公园不收费、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策的基础上，我市新推出“文化消费有补贴”政策。具体有哪些？记者咨询了有关部门。

【惠民赏花：四园免费，门票低至10元】

按照优惠政策，在严格执行国家免票和优惠票价政策的基础上，推出四个方面的赏花游园惠民措施。

时间：2018年4月1日-5月5日。

范围：王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园、牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园。

具体措施

1、牡丹文化节期间洛阳市旅游年票及上述牡丹园自行办理的年票、月票正常使用。持本人洛阳市旅游年票入园赏花应走各园旅游年票专用通道。

2、牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园实行免费游园赏花，游客凭有效证件领取免费票入园。

3、王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园执行优惠票价：

(1)各公园优惠票价为：王城公园30元/人次，中国国花园30元/人次，国家牡丹园30元/人次，隋唐城遗址植物园30元/人次；

(2)国家政策规定实行半价优惠的群体，在30元/人次票价的基础上，再执行半价；

(3)在牡丹文化节期间非法定节假日的周一至周五，可购10元/人次门票入园赏花，10元/人次门票不再执行半价。

4、洛阳市所属各县(市、区)范围内的失业人员、低保人员、五保户人员、环卫工人、协警、市级及市级以上劳模、五一劳动奖章获得者、三八红旗手、巾帼岗位标兵、优秀教师、“全国无偿献血奉献金奖”获得者，在牡丹文化节期间非法定节假日的周一至周五，可持以下证件免票进入执行惠民办法的牡丹园赏花：

(1)洛阳市协警持本人身份证、工作证；

(2)洛阳市失业人员持本人身份证、失业(下岗)证；

(3)洛阳市环卫工人持本人身份证、工作证；

(4)洛阳市低保人员持本人身份证、城市居民最低生活保障金领取证(农村居民最低生活保障证)；

(5)洛阳市五保户人员持本人身份证、五保户供养证；

(6)洛阳市市级或市级以上劳模、五一劳动奖章获得者、三八红旗手、巾帼岗位标兵、优秀教师持本人身份证和相关荣誉证书原件；

(7)洛阳市“全国无偿献血奉献金奖”获得者持本人身份证、“全国无偿献血奉献金奖”证书原件。

【惠民餐旅：住宿控涨幅，停车有标准】

为保证牡丹文化节期间宾馆住宿业价格的基本稳定，4月1日到5月5日，城市区客房标准间价格继续实行价格指导。其中，三星级标准间最高不超过680元/天；四星级标准间最高不超过1080元/天；五星级标准间最高不超过1680元/天。宾馆酒店其他房型价格由企业自主定价，临时加床价格每天每床不超过100元。

在停车场价格管理方面，对经洛阳市停车管理办公室批准设立的景点周边停车场(点)收费实行临时价格，临时价格仍执行往年标准，即：小型车辆5元/次、中型车辆10元/次、大型车辆20元/次。

【惠民出行：公交延时，洛阳籍小客车免费走绕城高速】

牡丹文化节期间，我市将延长部分公交线路运营时间。

此外，对洛阳籍小型客车行驶洛阳绕城高速公路实行免费通行，由市财政向高速公路经营单位统缴通行费决策；同时，未安装ETC设备的车辆，可以免费领取ETC卡，走人工通道享受免费政策。

【惠民出游：年票不受限，扫码知攻略】

今年牡丹文化节期间，洛阳市旅游年票正常使用。

同时，市旅发委将在城市各主要出入口、重点景区、游客集中地共计设置旅游信息咨询中心(点)55处，其中，市区主要城市出入口7处，城市区重要景点18处，各县主要出入口和4A级以上景区30处，为来洛游客免费提供旅游咨询引导服务。如果您看到有身着汉服的牡丹仙子和旅游志愿者向您派发仿真牡丹花，合影之余，别忘了扫一扫仿真牡丹花上附的洛阳旅游二维码，即可获得海量洛阳旅游信息，方便广大游客出行。

为欢迎四海宾朋畅游“博物馆之都”，第36届牡丹文化节期间，洛阳各博物馆正常开放，取消周一闭馆惯例，开放时间为每日的上午9时至下午17时。

喜欢逛庙会的朋友，可在4月12日—4月14日至洛阳民俗博物馆看看“洛阳市第28届民俗文化庙会”。会场上，武皇十万宫廷乐舞、大里王狮舞团、汝阳南庄木偶剧团、手偶戏、南无拳等一批国家级、省级“非物质文化遗产”等项目一一亮相，剪纸、面塑、泥塑、捏糖人等民间绝活等您观赏。

【惠民文汇：免费逛大集，连连观大戏】

精彩大戏优惠看。优秀剧目展演月拟于4月10日至5月10日在洛阳举办，计划邀请9部剧目在洛阳歌剧院演出18场。为让市民走进剧场观看演出，体现惠民利民，展演月活动每部剧目计划拿出200张的惠民票，凡洛阳市民凭身份证即可以享受的30元/张优惠价。

今年，还将从“河洛大舞台”全年演出计划中安排8场剧目在牡丹文化节期间演出，群众可通过微信免费领票观看演出，为群众提供更为丰富的专业艺术节目。

广场演出免费观。从4月2日到4月底，市文广新局将举办“河洛欢歌· 广场文化月”活动，活动共包含广场文化优秀节目展演、专场文艺演出、“群星奖”获奖节目展演、非遗优秀节目展演、戏曲票友大赛、牡丹服饰创意模特大赛、百姓舞台比赛、快闪活动等8个板块，节目涵盖杂技、舞蹈、声乐、戏曲、朗诵、民间艺术等多种表演艺术形式。

文化大集免费逛。市文广新局将在牡丹文化节期间举办第二届河洛文化大集和2018丝路中国·洛阳第二届非物质文化遗产博览会两大特色展会，群众可免费领票参观游览。

文化消费有补贴。文化消费有补贴即以国家文化消费试点工作为载体，在影视、图书、旅游、文创、演艺等文化行业推出“消费有补贴”惠民政策，刺激城乡居民扩大文化消费，引导文旅企业供给侧创新。(见习记者 谢娜娜 通讯员 孟庆梅)