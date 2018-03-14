第36届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会举行

昨日上午，第36届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会在郑州举行，牡丹花都洛阳向海内外宾朋发出诚挚邀请，欢迎各界人士到洛赏花观光、投资发展。

昨日上午，第36届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会在郑州举行，牡丹花都洛阳向海内外宾朋发出诚挚邀请，欢迎各界人士到洛赏花观光、投资发展。

省政府副秘书长王梦飞、省文化厅副巡视员闫敬彩出席新闻发布会。市领导刘宛康、杨炳旭、魏险峰对牡丹文化节相关活动进行推介，并回答记者提问。

王梦飞在致发布词时指出，中国洛阳牡丹文化节已成功举办35届，成为国内外知名的文化节会品牌。今年的牡丹文化节将呈现5个亮点：一是主题突出，紧贴时代。以“花开新时代，开启新征程”为主题，在挖掘文化内涵、彰显文化特色、创新举办机制、丰富节会内容等方面有了很多提升。二是文化引领，特色鲜明。策划组织了多项内涵丰富的高水平文化活动，主要包括开幕式《花开新时代》实景文艺演出、世界古都论坛、大运河文化论坛等。三是赏花旅游异彩纷呈。推出了畅游“博物馆之都”、旅游景区优惠促销等活动。四是经贸会展突出实效。安排了一系列特色鲜明、富有实效的高端经贸会展活动。五是清新简约、利民惠民。在执行已有惠民政策的同时，不断推出新的惠民政策，努力让更多群众共享牡丹文化节的发展成果。

市长刘宛康介绍了我市基本情况，并对本届牡丹文化节重点活动进行推介。他说，本届牡丹文化节主要分为五个板块：第一板块为开幕式。文艺演出以“花开新时代”为主题，着力表现最早的中国、隋唐城风采、大运河文化、新时代成就等内容。第二板块为国际文化交流活动。包括大运河文化论坛、世界古都论坛两项。第三板块为文化系列活动。包括故宫牡丹精品文物洛阳展、优秀剧目展演、书香洛阳·经典诵读、洛阳解放70周年书画展等。第四板块为赏花旅游系列活动。包括赏花启动仪式、牡丹灯会、牡丹插花花艺展、万人牡丹摄影展、夜赏牡丹、牡丹鲜花寄送等活动。第五板块为经贸会展活动。按照“以花为媒、广交朋友、扩大开放”的思路，与省投洽会深度融合，包括新时代“一带一路”城市产融合作论坛暨牡丹文化节投资贸易洽谈会、全球跨境产业融合峰会、洛阳(国际)机器人暨智能装备展等活动。700多万河洛儿女热烈欢迎海内外宾朋光临洛阳，欣赏牡丹盛开的绚丽风姿，感受千年古都的厚重历史，畅游华夏之源的名胜古迹，领略河洛山水的秀美风光，加强交流合作，共创美好未来！

50余家中央、省、市主流新闻媒体记者等参加新闻发布会。 （洛阳日报记者 戚帅华）