展自信，弘扬优秀文化—— 一谈把准第36届中国洛阳牡丹文化节的主题主脉

在20日召开的市委常委会议上，市委书记李亚强调，要把准第36届中国洛阳牡丹文化节的主题主脉，努力使牡丹文化节成为弘扬优秀文化、促进多产融合、建设美丽城市、幸福广大群众的纽带和平台。精准的界定、鲜明的导向，令人耳目一新，而“弘扬优秀文化”被置于首位，是出于对“更基本、更深沉、更持久的力量”的深刻体认，展示出一朵花、一座城、一个节会应有的“文化自信”。

洛平

进入新时代的第一个春天，洛阳即将“花开时节动京城”。

在20日召开的市委常委会议上，市委书记李亚强调，要把准第36届中国洛阳牡丹文化节的主题主脉，努力使牡丹文化节成为弘扬优秀文化、促进多产融合、建设美丽城市、幸福广大群众的纽带和平台。精准的界定、鲜明的导向，令人耳目一新，而“弘扬优秀文化”被置于首位，是出于对“更基本、更深沉、更持久的力量”的深刻体认，展示出一朵花、一座城、一个节会应有的“文化自信”。

在公众认知中，洛阳本身就是中国一个大写的文化符号，浓缩了华夏五千年文明。每每提及洛阳这个名字，人们脑海中不由自主地铺展出一幅幅纵贯时空的图景：夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏故城、隋唐洛阳城五大都城遗址沿洛河一字排开，指南针、造纸术、印刷术均诞生于此，龙门石窟、汉函谷关、含嘉仓等世界文化遗产熠熠生辉……思接千载，人们一次次触摸到河洛文化的“深沉”，为之惊叹不已。

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”正是根植于这样的文化厚土，牡丹文化节36年“花开不败”，成为一张金灿灿的“国字号”文化名片。从迎着改革开放的春潮出发，到意气风发走进新时代，文化旅游、文化展演、文化交流、文化惠民在牡丹文化节不断推陈出新，而弘扬优秀文化是一以贯之的价值主题。今天，当牡丹文化节被洛阳期待为新时代的“开篇之作”，千年古都获得了一个以“中国”为姓、以“洛阳”为名、以“牡丹”为媒、以“文化”为魂，走近世界舞台中央的大好“节”点。

来自6大洲20个国家的70多位文化遗产保护专家将齐聚“世界古都论坛”，在洛阳为世界提供“古都智慧”；联合国教科文组织、大运河文化研究专家、大运河沿线城市代表将受邀来洛，共同探讨大运河世界遗产的保护开发和文脉传承；开幕式演出、优秀剧目展演、书香洛阳·经典诵读活动、洛阳解放70周年书画展等，再加上新推出的“文化消费有补贴”政策，将“为人民过上美好生活提供丰富精神食粮”；10条各具特色的“博物馆之都游”精品线路及系列特色活动，将为广大游客提供丰富的文化体验……今年的牡丹文化节，打开的是更加广阔的“文化空间”，人们将在这里感受“更深沉的力量”被激发出来的精彩，也将在这里感受千年古都被新时代所重塑的自信。

这是“自信”，也是“担当”。新时代要有新气象，更要有新作为，洛阳必须以强烈的时代责任感，承接先人遗泽、面向大国气象，为“不断铸就中华文化新辉煌”贡献“洛阳元素”！