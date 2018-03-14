洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

展自信，弘扬优秀文化—— 一谈把准第36届中国洛阳牡丹文化节的主题主脉

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-26 08:24

　　洛平

　　进入新时代的第一个春天，洛阳即将“花开时节动京城”。

　　在20日召开的市委常委会议上，市委书记李亚强调，要把准第36届中国洛阳牡丹文化节的主题主脉，努力使牡丹文化节成为弘扬优秀文化、促进多产融合、建设美丽城市、幸福广大群众的纽带和平台。精准的界定、鲜明的导向，令人耳目一新，而“弘扬优秀文化”被置于首位，是出于对“更基本、更深沉、更持久的力量”的深刻体认，展示出一朵花、一座城、一个节会应有的“文化自信”。

　　在公众认知中，洛阳本身就是中国一个大写的文化符号，浓缩了华夏五千年文明。每每提及洛阳这个名字，人们脑海中不由自主地铺展出一幅幅纵贯时空的图景：夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏故城、隋唐洛阳城五大都城遗址沿洛河一字排开，指南针、造纸术、印刷术均诞生于此，龙门石窟、汉函谷关、含嘉仓等世界文化遗产熠熠生辉……思接千载，人们一次次触摸到河洛文化的“深沉”，为之惊叹不已。

　　“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”正是根植于这样的文化厚土，牡丹文化节36年“花开不败”，成为一张金灿灿的“国字号”文化名片。从迎着改革开放的春潮出发，到意气风发走进新时代，文化旅游、文化展演、文化交流、文化惠民在牡丹文化节不断推陈出新，而弘扬优秀文化是一以贯之的价值主题。今天，当牡丹文化节被洛阳期待为新时代的“开篇之作”，千年古都获得了一个以“中国”为姓、以“洛阳”为名、以“牡丹”为媒、以“文化”为魂，走近世界舞台中央的大好“节”点。

　　来自6大洲20个国家的70多位文化遗产保护专家将齐聚“世界古都论坛”，在洛阳为世界提供“古都智慧”；联合国教科文组织、大运河文化研究专家、大运河沿线城市代表将受邀来洛，共同探讨大运河世界遗产的保护开发和文脉传承；开幕式演出、优秀剧目展演、书香洛阳·经典诵读活动、洛阳解放70周年书画展等，再加上新推出的“文化消费有补贴”政策，将“为人民过上美好生活提供丰富精神食粮”；10条各具特色的“博物馆之都游”精品线路及系列特色活动，将为广大游客提供丰富的文化体验……今年的牡丹文化节，打开的是更加广阔的“文化空间”，人们将在这里感受“更深沉的力量”被激发出来的精彩，也将在这里感受千年古都被新时代所重塑的自信。

　　这是“自信”，也是“担当”。新时代要有新气象，更要有新作为，洛阳必须以强烈的时代责任感，承接先人遗泽、面向大国气象，为“不断铸就中华文化新辉煌”贡献“洛阳元素”！
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]口腔溃疡没在意，女子三周后被确诊为舌癌！
  • ·[健康]吃完饭后坚持这样刷牙，会让你的牙齿更健康！
  • ·[健康]入睡五个坏习惯会加速衰老，第一个就很危险
    		•
    洛阳95岁老太太：爬山、炒股、玩射击 乐于尝试新鲜事物
    洛阳95岁老太太：爬山、炒股、玩射击 乐于...
    洛阳95岁老太太：爬山、炒股、玩射击 乐于尝试新鲜事物
        张启元说她95岁，没几个人相信。她满头黑发，健步如飞，思维敏捷，聊天时用汉语、英语混着说，“潮”得令年...
  • ·养蛇的萌妹子
  • ·早上喝汤时您还会再加勺盐吗？
  • ·好看又营养 轻食轻松做
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 年底前，洛阳中心城区建成6个停车场
  • 洛阳至珠海航线昨日首航
  • 好消息！洛阳这仨牡丹观赏园推出市民...
  • 洛阳这9座宝塔，很多老洛阳人都没见过！
  • 9月底前，洛阳市区部分道路交通标线陆...
  • 又一洛阳元素登上“国家名片”
  • 今年牡丹文化节期间，洛阳这四家牡丹...
  • 即日起，38路、80路、96路、97路、大...
  • 洛阳市新获批两个国家外贸转型升级基地
  • 展自信，弘扬优秀文化—— 一谈把准第...
    		•
    百姓呼声
    因换工作社保断缴三个月，对个人有啥影响
    外省缴纳的公积金能否在洛阳贷款买房使用
    精彩图片
    洛阳至珠海航线昨日首航
    又一洛阳元素登上“国...
    提醒！倒车雷达和影像...
    洛阳一市民家里漏水5年...
    精彩热帖

    山乡下峪春来早

    樱花盛开的时候

    樱桃花下凌波仙

    快乐童年
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605