第36届中国洛阳牡丹文化节节徽、吉祥物揭晓

昨日召开的第36届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会，揭晓了今年牡丹文化节的节徽和吉祥物。

昨日召开的第36届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会，揭晓了今年牡丹文化节的节徽和吉祥物。

去年12月，我市面向国内外公开征集今年牡丹文化节节徽、吉祥物和牡丹原创歌曲。活动共征集到作品2120件，其中节徽作品1119件、吉祥物作品580件、牡丹原创歌曲作品421件。经过初评和复评(终评)，最终有三件作品脱颖而出荣获金奖：节徽作品、吉祥物作品和牡丹歌曲作品各一件。

节徽的创作者为福建省厦门市的林力鹏，吉祥物的创作者为浙江省杭州市的苏志怀，牡丹歌曲的创作者为我市歌手田华。

吉祥物

大家好，我叫“丹丹”，从我可爱的外表，您是不是已经发现，我是以“牡丹花”为原型设计的。

在我的右手上，是一朵娇艳欲滴的牡丹花蕾。我伸展左手，寓意着洛阳人热情欢迎中外游客来洛赏花、游玩。

今年牡丹文化节，跟着“丹丹”，咱们一起去畅游牡丹盛会，感触魅力洛阳，分享欢乐吧。

节徽

今年牡丹文化节节徽，是以洛阳二字拼音的首字母“L”“Y”为设计切入点。设计者将两个字母进行了造型演变，似一朵盛开的牡丹花，又如一只展开翅膀的凤凰，将百花之王牡丹与百鸟至尊凤凰融为一体。

节徽中间的图形，则如同一个“文”字，体现牡丹文化节之意。整个节徽也寓意富贵吉祥、和谐安康、美满幸福，表达了对洛阳以及洛阳人民的美好祝福。

牡丹歌曲

这首歌曲由我市歌手田华创作，名叫《洛阳牡丹》。歌曲以“牡丹”为题，简单流畅，易于传唱，体现了游子对故乡的思念及对家乡的祝愿。（洛阳晚报记者 李雨璐）