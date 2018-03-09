八项精彩活动将亮相第36届中国洛阳牡丹文化节

第36届中国洛阳牡丹文化节以“花开新时代开启新征程”为主题，将于4月5日至5月5日举办。在此期间，除了花开好颜色，还有八项精彩活动让您应接不暇。

第36届中国洛阳牡丹文化节以“花开新时代开启新征程”为主题，将于4月5日至5月5日举办。在此期间，除了花开好颜色，还有八项精彩活动让您应接不暇。 资料图片 洛阳网讯 “桃李花开人不窥，花时须是牡丹时。”又到了四月牡丹盛开的季节，你是否已经订好了前往洛阳的车票，打算一睹倾城牡丹的芳容？记者今日从有关部门获悉，第36届中国洛阳牡丹文化节以“花开新时代 开启新征程”为主题，将于4月5日至5月5日举办。在此期间，除了花开好颜色，还有八项精彩活动让您应接不暇。 1. 第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式 时间：4月10日晚 地点：定鼎门广场 2. 世界古都论坛 时间：4月20日—21日 地点：洛阳钼都利豪国际酒店 3. 文化系列活动 (1)故宫牡丹精品文物洛阳展(4月10日—7月10日) (2)书香洛阳·经典诵读活动 (3)优秀剧目展演 (4)河洛欢歌·广场文化月 (5)第二届河洛文化大集 (6)2018丝路中国·洛阳第二届非物质文化遗产博览会 (7)第四届“魏碑圣地·全国魏碑隶书书法大赛(4月16日) (8)洛阳解放70周年书画展和文脉绵延·洛阳历代精品书画展 地点：洛阳歌剧院、各大广场、洛阳博物馆、洛阳会展中心、张海书法艺术馆、洛阳白河书斋晁氏藏书博物馆等 时间：4月1日—5月5日 4. 大运河文化论坛 时间：4月14日—15日 地点：洛阳师范学院伊滨校区 5. 旅游赏花系列活动 (1)赏花系列活动(赏花启动仪式、牡丹插花花艺展、万人拍牡丹、牡丹鲜花寄送等活动) (2)畅游博物馆之都活动(博物馆之都系列文创礼物发布、系列邮票、口袋书发布，博物馆有奖通关等) (3)旅游景区优惠活动 时间：4月1日—5月5日 地点：各牡丹园、博物馆、景区 6. 新时代“一带一路”城市产融合作论坛暨第36届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会 时间：4月18日 地点：洛阳钼都利豪国际酒店 7. 2018年第二届牡丹之约·全球跨境产业融合论坛 时间：4月15日 地点：洛阳会展中心五楼 8. 第三届洛阳(国际)机器人暨智能装备展览会 时间：5月11日—13日 地点：洛阳会展中心 洛阳网将及时更新第36届中国洛阳牡丹文化节的最新动态，更多精彩内容请您持续关注。(见习记者 谢娜娜)