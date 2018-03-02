70年前《新洛阳报》创刊 为洛阳吹响奋进号角（纪念洛阳解放70周年系列报道）

“凡人民所需者，莫不全力而为。”翻开每天的《洛阳日报》，在一版报头右侧，1948年发刊词中的这句话，至今读来依旧铿锵有力。1948年4月5日，洛阳再次解放。仅仅3天后，1948年4月9日，一份崭新的报纸在河洛大地诞生了，它就是《洛阳日报》的前身——《新洛阳报》。作为河南省首家中共地方党委机关报，《新洛阳报》摒除万难，陪伴古都掀开了新的篇章。

《新洛阳报》创刊号照片(资料图片)

核心提示

“凡人民所需者，莫不全力而为。”翻开每天的《洛阳日报》，在一版报头右侧，1948年发刊词中的这句话，至今读来依旧铿锵有力。1948年4月5日，洛阳再次解放。仅仅3天后，1948年4月9日，一份崭新的报纸在河洛大地诞生了，它就是《洛阳日报》的前身——《新洛阳报》。作为河南省首家中共地方党委机关报，《新洛阳报》摒除万难，陪伴古都掀开了新的篇章。

筹备

解放当天，从陈谢兵团调来骨干

1948年4月9日清晨，一张张透着油墨香的报纸被成捆搬出印刷厂，《新洛阳报》创刊号与读者见面了。

筹备这份报纸，只用了3天时间。1948年4月5日，洛阳再获解放，城内的硝烟刚刚退去，各项事业百废待兴。为了宣传党的政策和解放战争形势，解除群众顾虑，争取人心向我，打击国民党的残余势力，恢复和发展生产以支援前线，当天，中共洛阳市工作委员会决定创办自己的报纸，并从陈谢兵团调来钱抵千、艾柏、赵慎应三位同志参与筹备工作。

钱抵千来自晋冀鲁豫野战军9纵，当时是部队的宣传部部长，曾办过报纸，在解放洛阳的战斗中腿部受了轻伤，走路还离不开拐杖；艾柏是新华社吕梁分社前线组组长；赵慎应是晋冀鲁豫野战军4纵随军记者，抗战时期曾在洛阳《行都日报》工作过。接管印刷所、寻找排字工人、组织记者采写稿件……筹备工作紧锣密鼓地展开了。

按照中共洛阳市工作委员会的指示，《新洛阳报》以干部、职工、店员、农民、工商业者、城市贫民为读者对象，结合洛阳的实际情况，有计划、有步骤地宣传党的政策和主张。

在创刊号的“发刊词”中，《新洛阳报》开宗明义：“本报宗旨：全心全意为各界人民服务，致力于新洛阳的民主建设，凡人民所需者，莫不全力而为。”

内容

战报为主，也有地方消息和副刊

《新洛阳报》，为洛阳带来一个个激动人心的消息，吹响一声声奋进的嘹亮号角。

刚创刊时，《新洛阳报》为八开两版，相当于现在的一页A4纸大小，两个版分别位于正反两面；1948年10月，《新洛阳报》增为四开四版。因为物资匮乏，印刷时大多用土报纸，只有节日才用新闻纸。由于印刷设备简陋，报纸上也没有图片。

从创刊号的资料图片可以看出，当时的《新洛阳报》上，主要是战事新闻。例如，创刊号头版所刊发的《我野战军团再克洛阳偃师》《歼敌三万直逼济南》等。随着版面逐渐固定下来，报纸内容也丰富起来：一版是要闻，大部分为战报，小部分是本市重要新闻；二版是地方消息；三版是副刊和专版，《综合》副刊每周一期，登载短小说、杂文、诗歌、散文等，及《教育园地》《洛阳职工》《洛阳青年》《通讯专页》等专版；四版为时事。

新闻从哪儿来？主要有两个途径。

一个是新华社通过广播播发的电讯稿。每条新闻连播3次，报社得安排专人戴着耳机，守着一台从国民党手中缴获的美国产军用报话机，一边接听新闻，一边用笔记录。直到1948年冬，报社才拥有了一台可以接收新华社电码的收报机，不用边听边记录了。

另一个是报社记者采写的本地新闻。当时，《新洛阳报》的记者只有四五名，他们大多白天出去采访，晚上回报社突击写稿子，大伙儿就挤在一张大木案上，写稿到深夜是常有的事。

出版

遇到我军大捷，随时加印“号外”

在70年前，《新洛阳报》只能由一台老式四开铅印机印刷。

《新洛阳报》记者贺斌曾回忆，这台铅印机是接收国民党的印刷设备，效率非常低，只能单张印刷——“一个滚子过去，‘啪嗒’一声，出来一张报纸，一个小时也印不了100份”。当时，《新洛阳报》每天的印数不到1000份，通常上午10点左右印完，“一印完马上上街散发”。

初出版时，印刷厂的排版工人用的是一堆老五号铅字模，必须一个一个地拣字排版，由于铅字模残缺不全，又专门配了一名刻字工人，一旦发现铅字模缺字，得马上用手工刻一个木字模补充上去。遇到需要插图或使用美术标题字，则由美术编辑陈天然用木头刻制。

即便出版效率偏低，每逢我军在前方打了大胜仗，收到消息后，报社还是会立即加印数百份报纸。有时甚至等不到报纸开印，就得随时加印“号外”，每到这时，印刷工人就会忙得不可开交。一条条鼓舞人心的消息，就这样被传遍大街小巷。

奋斗

120多名热血青年，积极投身革命事业

当年，先后有120多名热血青年参与创办了《新洛阳报》这张具有历史意义的报纸，他们，是变革的记录者、发声者，也是参与者。

当时实行供给制，大家穿的是粗布军衣，住的是集体宿舍，一日三餐以小米稀粥、汤面条为主。然而，大家依然节衣缩食，支援前线。1949年1月2日，职工们捐钱捐物慰劳前线将士，印刷厂共捐小米1810斤、中州币(解放区发行的货币)640元，编辑人员也捐出小米385斤、中州币920元，还有鞋、袜、手套、笔记本、铅笔等物品。

1949年3月底，《新洛阳报》记者许金台到后海资村(今孟津朝阳)采访，遭遇反动暴乱，他持枪与暴徒战斗，献出了自己27岁的年轻生命。许金台以身殉职后，新华社总社致电吊唁，并播发了报道，号召各地新闻工作者学习他忠于职守的精神。4月3日，《新洛阳报》全社职工为许金台举行追悼会，会上宣布许金台被确认为烈士，报社党支部根据许金台遗愿，报请上级党组织批准，追认其为中共党员。

1949年8月，经过反匪反霸，社会秩序日趋安定，工农业生产及其他各项事业也得到了恢复与发展。《新洛阳报》完成了自己的历史使命，执行省委决定，于当年8月11日停刊，共出版478期。

5年多后，1955年1月1日，《洛阳日报》在《新洛阳报》的基础上再次创刊。岁月变迁，党报的使命不变。70年来，一代代洛报人的精神、作风、追求，凝结成一笔笔宝贵的财富，值得永远珍惜和传承。（洛阳晚报记者 智慧）