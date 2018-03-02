历史名城锻造工业重镇（纪念洛阳解放70周年系列报道）

近日，《厉害了，我的国》火了，这部仅上映8天票房就突破2亿元的大型纪录电影，刷新了中国纪录电影的票房纪录。电影中展示的跨海桥梁港珠澳大桥、中国标准动车组“复兴号”、中国“天眼”FAST等一系列国家“超级工程”，无不闪现着“洛阳制造”的光芒。

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数千年前，偃师二里头炼铜的熊熊炉火，就已点燃华夏民族最早的工业文明。一座具备悠久历史的文化名城何以在现代华丽转身为工业重镇，不断在中国工业发展史上书写着一页页光辉的记录？这一切，还要从中华人民共和国成立初期说起。

1 洛阳工业迅猛崛起

对于当时的洛阳工业发展，《洛阳市志》是这样描述的：中华人民共和国成立后，洛阳工业发展迅猛。

“迅猛”表现在火热的大规模工厂建设上：

中华人民共和国成立初期，洛阳工业基础极其薄弱，年工业总产值仅1227万元。

1953年12月，国家财政经济委员会副主任李富春到洛阳考察建厂条件。经毛泽东主席同意，国家计划委员会于1954年2月正式决定在洛阳市涧河西部建设拖拉机制造厂。

拖拉机厂落户洛阳后，洛阳矿山机器厂、洛阳轴承厂又相继定址洛阳。为解决企业工业用电问题，1954年4月，洛阳热电厂筹建处正式成立。同一时期，“156项工程”之一的有色金属铜铅锌加工厂移至洛阳。1957年9月，原名高速柴油机厂的河南柴油机厂迁至洛阳……

就这样，从1953年开始执行第一个五年计划起，著名的洛阳“十大厂矿”第一拖拉机厂、洛阳轴承厂、洛阳矿山机器厂、洛阳热电厂、洛阳铜加工厂、河南柴油机厂、洛阳水泥厂、洛阳耐火材料厂、洛阳棉纺厂和洛阳玻璃厂相继兴建。随着一座座工厂建设生产步入正轨，洛阳现代工业发展的大幕正式开启。

伴随着红红火火的工厂建设，洛阳的工业经济飞速发展，“迅猛”也由此体现在可喜的数字变化上。

1953年至1962年，全市工业总产值年均增速高达34%。到了1966年，洛阳轻工业和重工业的产值更是均高于以往任何年份，创造了新的最高纪录——

与1956年相比，洛阳轻工业总产值由4633万元上升到20225万元，10年增长3.37倍，平均每年增长33.7%；重工业总产值由4086万元上升到102141万元，10年增长24倍，平均每年增长2.4倍！

2 “洛阳制造”火遍全国

随着第一拖拉机厂、洛阳矿山机器厂、河南柴油机厂等“共和国长子”相继落户，到第一个五年计划结束时，洛阳“十大厂矿”的28个大型厂房已建成23个，安装设备达到8290台(套)，65个生产车间已有34个试车生产。

这些项目投产后，填补了我国拖拉机、重型矿山机械、轴承、有色金属材料、高速柴油机等产品的多项空白，在整个国民经济生活中发挥了重要作用。当时的企业大多采取边基建、边调试、边生产的方针，相继拿出自己的得意成果：

1957年7月，洛阳轴承厂生产出第一批2191套汽车变速箱轴承，于国庆八周年之际，兴高采烈地向党中央报喜；

1957年9月，河南柴油机厂试制出第一台轻12V-180型舰艇用柴油机；

1958年4月，洛阳矿山机器厂试制出第一台2.5米双筒卷扬机；

1958年7月，第一拖拉机厂组装出第一台东方红-54型履带式拖拉机，轰轰隆隆开出了厂房；

1959年1月，洛阳耐火材料厂生产的第一窑矽砖出窑；

1962年1月，洛阳铜加工厂轧制出第一块大规格紫铜板，被制成“中国人民革命军事博物馆”匾额。

…………

从洛阳走出去的工业产品迅速投入到全国各行各业的建设中去。据统计，直到20世纪80年代，全国40%以上的大中型拖拉机来自“一拖”；全国120家矿务局和170座大型洗煤厂使用的洗煤选煤设备几乎全部来自洛阳矿山机器厂；全国各矿务局81%的卷扬机、大型提升机，全国钢厂80%的冷轧管机也来自洛阳矿山机器厂；洛阳轴承厂的产品广泛用于全国30个省、市、自治区和70多个国家、地区。

就这样，一款款“洛阳制造”络绎不绝地生产出来，火遍神州大地。

3 工业实力影响深远

1957年，洛阳市工业年度计划完成101.13%，相当于第一个五年计划前4年实际完成数的77.1%，累计完成第一个五年计划国家在洛阳建设投资的107.22%，占第一批新建厂总投资的60.71%，标志着古老的洛阳已经变成一座新兴的重工业城市。这对洛阳后来的发展影响深远。

今年年初，由洛阳企业、高校及医院主持或参与完成的项目，喜获国家科学技术进步奖(通用项目)一等奖1项、二等奖4项，国家技术发明奖(通用项目)二等奖2项，占全省获奖项目总数的25.93%。

惜字如金的十九大报告点赞的国家创新成果，包括“天宫”“蛟龙”“天眼”“悟空”“墨子”“大飞机”等，也处处可见“洛阳创新”的身影。

而这一切，都离不开中华人民共和国成立初期工业发展打下的良好基础。

迅速崛起的国家大中型骨干企业带动了地方经济。随着国家在洛阳投资兴建的10个大中型骨干企业陆续建成投产，其固定资产投资合计近7亿元，工业总产值和所创利润均占当时全市的85%以上，为国民经济建设和国防建设提供了重要的物质技术保障。

在国家大中型骨干企业的带动下，一大批地方中小企业也迅速建立起来。1956年，洛阳具有地方企业280个，至1966年这个数字增至580，其固定资产总值达到39334万元，年工业总产值达到16355万元，分别是10年前的3倍和3.1倍。

最重要的还是人才和科研院所的集聚。从第一个五年计划起，80000名技术工人、5000名各类科学技术人员、7000名各类科学管理干部从全国各地而来，这些参与洛阳建设大会战的领导者、管理者、技术人员和工人群众，成为洛阳建设的宝贵财富。

随着一项项科技攻关顺利完成，以洛阳耐火材料研究所、洛阳轴承研究所为代表的科研设计单位和企业，后来也大都逐步发展成为全国行业研制检测中心，成为行业技术开发的骨干力量。（洛阳日报记者 陈曦）