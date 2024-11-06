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坚持干字当头谱新篇——访偃师区委书记彭仁来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.15 08:31
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　　“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议回答了洛阳当前形势怎么看、下一步工作怎么干等重大问题，是我们抓好经济工作的重要遵循和依据。”近日，偃师区委书记彭仁来在接受洛报融媒记者专访时说。

　　彭仁来表示，偃师区将认真贯彻落实市委部署要求，坚定不移实施“积极融入中心城区”主战略，按照“13369”总体工作思路，坚持干字当头，抢抓机遇、攻坚克难，以重点工作突破推动各项工作实现新提升，奋力谱写现代化偃师建设新篇章。

　　坚持以科技创新引领产业转型发展。按照产业发展“1338”工作思路，突出科技创新引领，加快全钒液流产业技术研究院、循环经济创新研究院等创新平台建设，紧抓优势产业集群培育、优质存量做增量、加快“腾笼换鸟”，推动传统产业转型创新发展、铝基新材料产业聚链成群。全面深化与省循环科技产业集团合作，在材料改性增值上下功夫，推动动力电池梯次利用等项目尽快落地，全力打造省级循环经济产业示范园区。

　　坚持以乡村全面振兴促进城乡融合。按照集中连片推进乡村全面振兴“13556”工作思路，以“五共五连”为原则，以37个核心村为引领，加快推进5大片区建设。把准城乡人口流动和乡村演变趋势性变化，完善城镇发展布局，加快推进52个“两建设三改造”“四中心一市集”项目建设，持续提升城市品质；坚持“一镇一业”，因地制宜培育发展集镇特色产业，切实提升集镇连城带乡节点功能，形成以城带乡、以工促农、城乡融合、区域协同发展格局。

　　坚持以项目建设攻坚提高投资效益。树牢“项目为王”理念，深化“一拼二转三包四帮”“五比五拼”等工作机制，以超常规举措争取政策性投资项目，常态化推进“三个一批”项目建设，以充足的项目保证足够的投资强度。注重从操作层面解决好“钱从哪里来”问题，坚持清单化、台账化推进总投资647亿元的349个项目建设，确保强力科技铝箔容器、新星轻合金焊接材料等项目建成投产，形成新的发展有效支撑。

　　对于偃师区未来发展，彭仁来信心满满。他表示，偃师区将持续开展好促进干部作风提升三年行动计划，着力提升把准大局大势、抢抓政策机遇、运用市场手段等能力本领，全力以赴推动经济发展行稳致远，为重振洛阳辉煌贡献偃师更大力量。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郭兴伟）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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