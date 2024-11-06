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“硬核”宠客！春节期间洛阳2.6万余个路内泊位免费停车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.24 16:51
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　　新春将至，蛇年的第一波福利来了！24日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，为进一步提升市民、游客春节出行体验，落实为民惠民措施，最大限度提供停车暖心服务，2025年春节期间，洛阳中心城区26801个路内停车泊位将实行免费停车。

　　●免费时段

　　2025年1月28日(除夕)8:00至2月5日(正月初八)8:00。

　　●免费范围

　　中心城区范围内政府特许经营的路内停车泊位。

　　今年春节，洛阳推出多项主题文旅活动，邀市民游客沉浸式感受“穿越盛唐洛阳年”。路内泊位免费停车，是洛阳城管部门推出的一项“硬核”宠客举措，旨在敞开怀抱迎接八方来客。

　　洛阳市城市管理局有关负责人介绍，春节期间，该局将强化服务意识，在坚持惠民利民的基础上，全力做好停车服务保障，确保“服务不打烊”。届时，城管部门将在各景区、景点等人流量较大区域，科学安排值班执勤人员，及时发现和快速处置机动车免费停放突发问题，并对于乱收费、私自占用泊位等情况予以纠正并严肃处理，切实保障市民和游客合法权益。

　　截至目前，洛阳城管部门已对中心城区路内停车泊位进行了全面排查与维护，确保停车标识标志清晰、泊位线完整，保证车辆能够安全、有序停放。城管部门提醒广大驾驶人，增强停车公共意识、义务意识、守法意识和责任意识，做到入位停车、文明停车、规范停车，共同维护好市区停车秩序，避免长时间占用道路泊位，让免费泊车资源惠及更多游客和市民。

　　下一步，洛阳市城市管理局将以“做人民城管，让人民满意”为指引，进一步树牢“城市管理为人民”的服务理念，出台更多有力度有温度的停车惠民举措，让城市管理更好地惠及广大群众。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江）

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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