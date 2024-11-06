补选16人！洛阳现实有人大代表475名

24日，洛阳市十六届人大常委会举行第十八次会议表决通过市十六届人大代表出缺和补选情况的代表资格审查报告，确认补选16人为洛阳市第十六届人民代表大会代表。

24日，洛阳市十六届人大常委会举行第十八次会议表决通过市十六届人大代表出缺和补选情况的代表资格审查报告，确认补选16人为洛阳市第十六届人民代表大会代表。现洛阳第十六届人民代表大会实有代表475人。

洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会公告

第36号

洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会第十五次会议以来，市人大代表调离本行政区域10人，即洛宁县选举的凌福发，栾川县选举的杨骁，西工区选举的张怡，老城区选举的李献林，洛龙区选举的田宜龙，偃师区选举的杨霄，孟津区选举的姚庆伦，驻洛解放军选举的李杏、张富国、贾杰；接受辞去代表职务11人，即伊川县选举的梁纪朋，宜阳县选举的陈宝国、王鹏程，汝阳县选举的赵振峰、余培仕、林明烟，洛宁县选举的王淑霞，涧西区选举的裴桃枝,洛龙区选举的李晓敏，偃师区选举的王川一、孙珂。

依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》有关规定，以上21人的代表资格终止。依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》有关规定，余培仕的市人大常委会委员职务相应终止；林明烟的市人大常委会委员、市人大法制委员会副主任委员职务相应终止；王川一的市人大常委会委员、市人大社会建设委员会副主任委员职务相应终止；田宜龙的市人大常委会委员、市人大社会建设委员会委员职务相应终止；张怡的市人大法制委员会委员职务相应终止；李献林、杨霄的市人大财政经济委员会委员职务相应终止。

依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》有关规定，根据工作需要，新安县补选李刚、刘向平，伊川县补选李保安、杨利伟，宜阳县补选张战杰，汝阳县补选赵红艺，栾川县补选潘开名，涧西区补选王太钢，西工区补选吴兴隆，老城区补选周耀锋，偃师区补选陈剑锋、李辉，孟津区补选张艳艳、崔克勋，驻洛解放军补选陈彦波、许凤龙等16人为洛阳市第十六届人民代表大会代表。

洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会第十八次会议根据代表资格审查委员会提出的报告，确认补选16人的代表资格有效。

截至目前，洛阳市第十六届人民代表大会实有代表475人。

特此公告。

洛阳市人民代表大会常务委员会

2025年1月24日

（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）