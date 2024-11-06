成功封顶！洛阳新能源产业发展再添动力

漫天大雪难掩建设热情！24日，位于洛阳伊滨区的国创动力电池配套产业园(一期)项目综合楼成功封顶，标志着产业平台建设迈入新阶段，将为洛阳新能源产业发展持续贡献强劲动力。

漫天大雪难掩建设热情！24日，位于洛阳伊滨区的国创动力电池配套产业园(一期)项目综合楼成功封顶，标志着产业平台建设迈入新阶段，将为洛阳新能源产业发展持续贡献强劲动力。

作为洛阳国创产业发展有限公司首个自建项目，国创动力电池配套产业园位于洛阳新能源产业园内，与宁德时代洛阳基地项目仅一路之隔，按规划将通过引进配套结构件、锂电设备、电池隔膜等新能源领域企业，与宁德时代洛阳基地项目形成关键配套，加速推动“一块电池”连起上下游产业链“一条线”，激活产业集群“一大片”。

此次封顶的综合楼承担着行政办公及招商接待的重要使命。目前，产业园内部分单层厂房建设有序推进，多层厂房已完成钢结构安装，产业园首家入驻企业上海华域汽车已顺利投产，将于近日交付首批产品。随着综合楼封顶，项目还将加快建设，力争推进更多企业落户及顺利入驻，加速链起产业生态，聚起发展动能。

根据规划，国创动力电池配套产业园预计整体将于今年年中正式投用，届时可进一步优化区域资源配置，促进产业结构调整，加速城市工业化进程，带动区域经济快速发展。“我们将积极链接更多上下游资源，助力洛阳动力电池产业构筑新的招商引资和发展平台，为宁德时代洛阳基地上下游产业链企业顺利落地提供重要支撑。”该产业园负责人表示。

值得一提的是，春节期间，位于洛阳新能源产业园内，与国创动力电池配套产业园相邻的多个项目将加班加点火热推进。其中，占地117亩、总投资5亿元的洛阳新能源链接基地项目，将主攻新能源充电桩、光伏直流电缆、柔性防火电缆、海洋采油电缆等研发生产，目前已完成2栋辅料车间二次结构施工和3栋厂房钢结构施工。总占地207亩、总建筑面积约31万平方米的和德新能源产业园项目，将围绕电池复合集流体、铜箔、铝箔、锂电池生产设备、新能源配套设备研发等发力，目前已完成12栋厂房基础施工。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含 文/图)