放映时间表来了！洛阳市总工会举办职工观影活动

24日，洛阳市总工会发布2025年春节“送文化”——“致敬劳动者”职工观影活动安排，将在1月29日(正月初一)至2月13日(正月十六)每天15:00、19:00各放映电影一场，丰富全市广大职工群众精神文化生活。

24日，洛阳市总工会发布2025年春节“送文化”——“致敬劳动者”职工观影活动安排，将在1月29日(正月初一)至2月13日(正月十六)每天15:00、19:00各放映电影一场，丰富全市广大职工群众精神文化生活。 24日，洛阳市总工会发布2025年春节“送文化”——“致敬劳动者”职工观影活动安排，将在1月29日(正月初一)至2月13日(正月十六)每天15:00、19:00各放映电影一场，丰富全市广大职工群众精神文化生活。 职工群众可凭身份证在入口处免费领票入场观影。各单位如有需要，可与洛阳市工人俱乐部联系预约定制具体观影时间和影片内容。 今年春节，洛阳市总工会推出红色电影、喜剧片、儿童片、怀旧片等各类主题影片，更加适合职工亲子、家庭观影需求。同时，洛阳市职工活动中心青年职工俱乐部健身房、乒乓球室等场所春节期间也免费向社会开放。 观影地点：洛阳市工人俱乐部(西工区王城大道与凯旋西路交叉口)。 联系电话：13623880450 13938892300 （洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 张涛）