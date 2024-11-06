1月24日，中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会第五次全体会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委四次全会、十一届省纪委五次全会精神，坚定不移推进全面从严治党，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战总体战，为加快推进现代化洛阳建设营造风清气正的良好政治生态。

十二届市纪委五次全会召开

坚定不移推进全面从严治党和反腐败斗争

为加快推进现代化洛阳建设提供坚强保障

江凌讲话 徐衣显、李保国、孙延文、张玉杰出席

1月24日，中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会第五次全体会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委四次全会、十一届省纪委五次全会精神，坚定不移推进全面从严治党，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战总体战，为加快推进现代化洛阳建设营造风清气正的良好政治生态。

市委书记江凌出席会议并讲话。徐衣显、李保国、孙延文、张玉杰等出席会议。

江凌指出，习近平总书记在二十届中央纪委四次全会上的重要讲话，以高远的历史眼光深刻把握反腐败斗争基本规律，深刻分析当前反腐败斗争形势，对坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战总体战提出明确要求，对以全面从严治党新成效为推进中国式现代化提供坚强保障作出战略部署，为我们深入推进全面从严治党和反腐败斗争提供了重要遵循。党的十八大以来，我市始终坚持严的基调，着力推进政治监督具体化精准化常态化，从严从实抓好党的纪律建设，以空前力度正风肃纪反腐，持续推动全面从严治党向基层延伸，清风正气在河洛大地更加充盈。同时，也要看到当前反腐败斗争仍面临一些突出问题。要深入学习领会习近平总书记重要讲话的核心要义、深刻内涵和实践要求，切实把思想和行动统一到党中央的部署要求上来，始终保持反腐败永远在路上的坚韧执着，坚持“严”的主基调与激励干部担当作为相统一、严查乱作为与整治不作为相统一、“治已病”与“治未病”相统一，以必胜信心、坚韧恒心、坚强决心打好反腐败斗争攻坚战持久战总体战，推动全面从严治党和反腐败斗争取得新的更大成效。

江凌强调，要坚持用改革精神和严的标准管党治党，着力抓好推进全面从严治党和反腐败斗争重点工作。要推进政治监督具体化精准化常态化，坚持不懈强化党的创新理论武装，聚焦贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央决策部署、重大改革举措落实、推动经济持续回升向好等重点强化监督，改进监督方式，健全监督机制，确保党中央决策部署不折不扣落到实处，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要全面加强党的纪律建设，坚持纪严于法、纪在法前，巩固深化党纪学习教育成果，建立常态化长效化的纪律教育机制，严格执行党的纪律，深化运用“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，引导党员干部把纪律内化于心、外化于行，以更高标准、更严要求守住纪律底线。要深入推进风腐同查同治，驰而不息纠“四风”，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，始终保持反腐败高压态势，深化整治重点领域的行业性系统性腐败，深化以案促改促治，坚持正风肃纪反腐相贯通，以“同查”严惩风腐交织问题，以“同治”铲除风腐共性根源，不断提升作风建设和反腐败斗争治理效能。要持续推动全面从严治党向基层延伸，常态化整治群众身边不正之风和腐败问题，始终对群众身边的“微腐败”保持高压惩治态势，抓紧抓实整治形式主义为基层减负，让群众对反腐成效可感可及，让基层干部有更多时间和精力抓落实。要激励干部在严的氛围下干事创业，既紧盯重点领域持续查纠不担当不作为问题，又严格落实“三个区分开来”，进一步健全打击诬告陷害和澄清保护机制，旗帜鲜明为担当者担当，持续营造干事创业的浓厚氛围。

江凌强调，要健全全面从严治党体系，为推进全面从严治党和反腐败斗争提供坚强保障。要强化全面从严治党主体责任和监督责任，各级党委(党组)要主动抓、主动管，同时加强对纪检监察工作的领导和支持；各级纪委要贯通履行监督专责和协助职责，聚焦主责主业高效监督、从严执纪、精准问责，提升监督执纪整体效能。要深化纪检监察体制改革，完善监督预防“治未病”工作机制，完善自身权力运行机制和管理监督体系，持续深化市县两级巡察机构改革和派驻机构改革，持续完善基层监督体系，不断提升纪检监察工作规范化法治化正规化水平。要加强纪检监察干部队伍建设，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，坚持打铁必须自身硬，加强政治建设、能力建设、作风建设、廉洁建设，着力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议，并代表十二届市纪委常委会作题为《坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，以全面从严治党新成效为奋力开创现代化洛阳建设新局面提供坚强保障》的工作报告，对全市纪检监察工作进行具体部署。

会议以视频会议形式召开，各县区设分会场。副市级以上领导，十二届市纪委委员，市直有关部门主要负责同志等在主会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭旭光)