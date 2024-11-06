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同比增长4.9%！洛阳2024年进出口总值达251.7亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.24 20:51
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　　24日，洛报融媒记者从洛阳海关获悉，去年洛阳进出口251.7亿元，同比增长4.9%，其中出口201.2亿元，同比增长3.6%；进口50.5亿元，同比增长10.1%。

　　在贸易方式上，一般贸易占主要地位，保税物流大幅增长。去年洛阳以一般贸易方式进出口213.2亿元，占全市进出口总值的84.7%；以保税物流方式进出口31.2亿元，同比增长90.8%。

　　在贸易主体上，民营企业活力十足，龙头企业作用明显。去年全市民营企业进出口207.9亿元，同比增长14.5%。全市全年进出口值突破5000万元的重点企业达86家，整体进出口值占全市进出口总值的72.7%。

　　在贸易对象上，“朋友圈”不断扩容，多元布局持续强化。去年洛阳对共建“一带一路”国家进出口168.2亿元，同比增长3.1%。面向东盟、欧盟、美国、巴西等市场，洛阳去年分别进出口42.2亿元、25亿元、19.1亿元、18.7亿元，其中对美国、巴西分别实现进出口同比增长29.4%和18.7%。

　　在贸易商品上，多项产品增幅明显，外贸动能持续释放。去年洛阳出口机电产品88.5亿元，同比增长0.9%，其中出口摩托车10.4亿元，同比增长22.3%；出口电工器材9.1亿元，同比增长7.6%。全市同期出口劳动密集型产品33.9亿元，同比增长35.1%，其中出口家具及其零件27.4亿元，同比增长37.4%。此外，洛阳去年出口未锻轧铝及铝材25.4亿元，同比增长47.9%。

　　在进口方面，洛阳去年进口精炼铜阴极15.3亿元，同比增长399.3%；进口铌铁14.5亿元，同比增长19.5%；进口未锻轧非合金铝4.6亿元，同比增长112.3倍；进口人发1.2亿元，同比增长271.5%。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李娟 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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