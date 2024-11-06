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洛阳公布最新人事任免
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.24 20:57
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　　24日，洛阳市第十六届人大常委会第十八次会议，表决通过有关人事任免事项。

洛阳市人大常委会任免名单
(2025年1月24日洛阳市第十六届人大常委会第十八次会议通过)

　　1.任命：

　　林世勋为洛阳市人大常委会法制工作委员会主任，洛阳市第十六届人民代表大会法制委员会副主任委员；

　　张秀峰为洛阳市第十六届人民代表大会民族旅游侨务外事委员会副主任委员；

　　周永伟为洛阳市第十六届人民代表大会城市建设环境与资源保护委员会副主任委员，洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会委员；

　　潘育敏、张沆、张艳利(女)为洛阳市第十六届人民代表大会法制委员会委员；

　　胡伟、申家威为洛阳市第十六届人民代表大会财政经济委员会委员；

　　王波为洛阳市第十六届人民代表大会教育科学文化卫生委员会委员；

　　孙留锁为洛阳市第十六届人民代表大会社会建设委员会委员。

　　2.免去：

　　康凌香(女)洛阳市人大常委会法制工作委员会主任职务；

　　武晓畅洛阳市人大常委会城市建设环境保护工作委员会副主任职务；

　　杨霄(女)洛阳市人大常委会预算工作委员会副主任职务；

　　刁国泰洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会委员职务。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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