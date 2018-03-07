抗美援朝的洛阳记忆（纪念洛阳解放70周年系列报道）

“雄赳赳、气昂昂，跨过鸭绿江……”近日，在偃师市顾县镇顾县村，88岁的张宗标老人唱起志愿军军歌依旧铿锵有力、情绪激昂，仿佛回到60多年前那个战火纷飞的年代。

一九五一年洛阳百姓欢送志愿军的场景 记者 鲁博 整理

任凤丛在大哥任西和的雕像旁回忆 记者 孟山 摄

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“雄赳赳、气昂昂，跨过鸭绿江……”近日，在偃师市顾县镇顾县村，88岁的张宗标老人唱起志愿军军歌依旧铿锵有力、情绪激昂，仿佛回到60多年前那个战火纷飞的年代。

1950年10月19日，中国人民志愿军入朝作战，开始了保家卫国的抗美援朝战争。洛阳人民积极响应党中央的号召，成立洛阳抗美援朝分会，开展宣传活动，掀起参军参战、拥军优属热潮，踊跃捐献飞机大炮，全力以赴支援抗美援朝前线。

1 抗美援朝，洛阳掀起参军热潮

“我是1951年4月报名参军的，一起报名的还有同村的七八个人，其中就包括年长我两岁的西和哥。”回忆起60多年前的事情，张宗标老人依然历历在目。他口中的“西和哥”正是后来血洒朝鲜战场、被追认为志愿军“二级英雄”“一等功臣”的任西和。

任西和出生于1928年12月，是家里7个孩子中的长子，从小跟着父亲读书识字，十几岁开始种田养家，成为家里的顶梁柱。“我大哥虽是个农民，但是因为读书早，从小就有家国情怀。”任西和的小妹、现年68岁的任凤丛说，哥哥参军入伍，是受到了当时洛阳抗美援朝宣传热潮的鼓舞。

据记载，当年，在洛阳抗美援朝分会统一领导下，大家利用戏剧、电影、幻灯、相声、快板、黑板报、连环画、广播、读报组、大鼓书、秧歌、舞蹈、对口唱等形式，开展声势浩大的宣传活动。1951年3月，按照市委、市政府的统一部署，市总工会组织全市工人阶级先后进行7次声讨美帝、保家卫国集会大游行。

洛阳掀起了一股参军、参战、支援前线的热潮。洛阳工人、农民、学生积极参加志愿军或支前运输工作，为抗美援朝作贡献。有记载显示，抗美援朝期间，洛阳县参加中国人民志愿军的青年有2000多人，伊川县有1862人，宜阳县有2956人，栾川县有1031人。

任凤丛说，受此感召，大哥任西和瞒着家人，与村里的年轻人一起偷偷报名参加志愿军，直到临行时才告诉了父母。他的妻子董双月此时身怀六甲，大女儿尚不满4岁。出发前，任西和跪在地上给父母磕了3个响头。

2 血洒朝鲜战场，谱写不朽篇章

“入伍后，我们同村的这些新兵被编入中国人民志愿军67军200师600团3营机炮连。经过几个月的严格训练后，我们跨过了鸭绿江。”近日，站在顾县镇文化广场上的任西和纪念碑前，张宗标的思绪飘到了让他终生难忘的朝鲜战场。

张宗标说，入朝参战后，任西和表现突出，2次被评为模范，于1952年10月光荣地加入中国共产党。1953年6月12日晚，张宗标和任西和所在部队迎来一场恶仗——攻打位于北汉江西岸的座首洞南山。该山因形状如“十”字，被志愿军称之为十字架山，因其防御体系严密，被南朝鲜军吹嘘为“京畿堡垒”。

当晚9时，战斗打响后，任西和所在的机枪班迅速抢占前沿阵地，掩护战友冲锋。此后，敌方的一发炮弹落到重机枪附近，把枪架炸坏了。危急时刻，任西和冲到机枪手贾连福跟前，双手抬起火热的枪管架在自己肩膀上，当起了重机枪的活枪架。双手被严重烫伤，背脊也被弹壳砸得血肉模糊，但是他毫不退缩……在这场战役中，任西和身中7发子弹，左胳膊被打断，右腿和脚也负了伤，终因重伤不治壮烈牺牲，时年25岁。

张宗标也在这场战役中身负重伤，失去了3根肋骨和2个肺叶，被辗转送往祖国后方接受救治，伤愈后转业至地方工作。

任西和和张宗标是当年洛阳广大爱国青年的缩影。据记载，洛阳赴朝作战的青年中不少参加了锦城、十字架山、上甘岭等重大战役，许多人立功受奖，有176名战士在朝鲜战场上光荣牺牲或失踪。其中，龙门杜村的杜福先先后立功6次，荣获“一等功臣”“二级英雄”等称号，孙旗屯乡的孙文光、白马寺镇拦沟村的陈三、工农乡唐村的李金星等人荣立二等功，王万清等百余人荣立三等功。

3 捐献飞机大炮，订立爱国公约

在朝鲜前线的将士们浴血奋战，位于后方的广大洛阳群众也心系祖国，积极开展捐献飞机大炮等爱国活动，争取抗美援朝战争的早日胜利。

史料记载，1951年6月，市抗美援朝分会、市文教委员会2次召开联席会议，号召捐献2架飞机。到1951年12月，有6800多名职工参加捐献，共捐献30多亿圆(旧币，1万圆等于新币1圆，下同)，顺利完成了捐献飞机大炮的任务。

在洛阳市工商联发起的捐献活动中，全市6700多户工商业者踊跃参加，不到20天就捐了1架“洛阳工商号”战斗机。此外，伊川县捐献18亿圆，超额完成购买“伊川号”战斗机的任务；宜阳县捐款18亿圆，购买1架“宜阳号战斗机”和1门“宜阳号大炮”。

洛阳广大人民群众积极响应中央“大规模地开展爱国增产节约运动”“加强抗美援朝和国家建设的力量”的号召，纷纷以立约的形式，把自己目前的任务、生产、工作、学习与抗美援朝的总任务结合起来，订立爱国公约，使日常的爱国行动有了依循。

与此同时，抗美援朝极大激发了洛阳各界人民增产节约、支援前线的积极性和创造性，以“增加生产，繁荣经济，保证供给，支援前线”为内容的劳动竞赛运动蓬勃兴起。洛阳的几千名铁路工人发扬革命传统，多装快运，安全正点，优先运送抗美援朝支前物资；印刷厂工人由过去每天印6000张，提高到10200张；排字工人张继英创造了当时速度最快、准确率最高的先进排字法，在全国同行业推广，并荣获劳动模范称号；电力公司司炉小组3月每千瓦时电烧煤3.31公斤，4月减到2.83公斤，共节约煤款270多万圆……

时光荏苒，60多年弹指一挥间。“当年改变了无数家庭的抗美援朝，如今依旧影响着许多人。”任凤丛说，大哥牺牲后，他的精神和事迹持续感召着后人，每逢清明、春节等节日，家里人都会聚在一起追忆、缅怀。如今，任西和的纪念雕像安放在顾县镇中心小学内，成为青少年爱国主义教育场所，他的精神将薪火相传。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 田艳辉）