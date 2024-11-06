最新！洛阳这几条城市公交线路停运

受雨雪天气影响，截至26日6:30，36路、84路、89路、便民3号专线、便民6号专线、韩旗专线、万安山专线、寇店环线、伊滨区2号线等公交线路临时停运。
受雨雪天气影响，截至26日6:30，36路、84路、89路、便民3号专线、便民6号专线、韩旗专线、万安山专线、寇店环线、伊滨区2号线等公交线路临时停运。
洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，受雨雪天气影响，截至26日6:30，36路、84路、89路、便民3号专线、便民6号专线、韩旗专线、万安山专线、寇店环线、伊滨区2号线等公交线路临时停运。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605