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隋唐大运河文化博物馆通过跨界合作打造文旅新场景
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.26 08:36
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隋唐大运河文化博物馆外观(资料图片)

　　丰富游客参观体验，我市博物馆“整新活儿”了。近日，隋唐大运河文化博物馆发布活动预告，计划在正月初二推出原创话剧《听涛大运河》，为市民、游客带来过年逛馆新体验。

　　话剧《听涛大运河》由该馆通过“共同策划，合作运营”模式与第三方运营团队联合打造，通过讲述隋朝末年多方势力之间的权力斗争故事和男主人公命运的沉浮，展现大运河开凿过程中矛盾交织的历史面貌。

　　“隋炀帝下令开凿大运河的功与过，后世评价不一。我们希望通过这部话剧，把当时站在不同角度、不同立场的多方势力的观点客观呈现出来，让观众对开凿大运河的历史背景、时代意义和现实价值形成自己的见解，从而对这一‘流动的文化’有更深的认识。”第三方运营团队相关负责人说。

　　该负责人介绍，为了实现艺术品质与观赏性的有机统一，该剧从剧本创作到舞台设计再到排练表演，都严格以国内头部水准进行打磨和编排呈现。值得一提的是，该剧作为一部以洛阳历史为背景的本土话剧，剧中不少角色都由洛阳本土演员出演，力求最大限度还原剧目历史性和本土特色。

　　从推出各类博物馆剧本杀、沉浸式剧本游活动，到开发系列大运河文创产品，再到实现博物馆里演话剧……近年来，隋唐大运河文化博物馆积极推进大运河文化活态传承，让古老的大运河焕发时代新风貌。该馆负责人表示，接下来将继续探索跨界合作新路径，积极打造文旅新场景，努力让大运河文化在活态传承中融入市民生活。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张庆放）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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