最新！洛阳境内这些高速禁止所有车辆上站

截至26日07：40，洛阳境内高速通行情况有所调整 截至26日07：40，洛阳境内高速通行情况有所调整。 1.禁止七座(含)以上车辆、危险品运输车辆上站的路段： 连霍高速偃师东站至洛阳站 2.禁止九座(含)以上车辆、危险品运输车辆上站的路段： ①连霍高速新安站、新安西站 ②二广高速全线 ③宁洛高速全线 ④济洛高速全线 3.禁止所有车辆上站的路段: ①洛栾高速全线 ②洛卢高速全线 ③盐洛高速吕店站 ④渑淅高速全线 ⑤新伊高速全线 ⑥郑栾高速全线 ⑦栾卢高速全线 （洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高鲲鹏 文/图）