最新！洛阳境内这些高速禁止所有车辆上站

截至26日07：40，洛阳境内高速通行情况有所调整
截至26日07：40，洛阳境内高速通行情况有所调整
截至26日07：40，洛阳境内高速通行情况有所调整。
1.禁止七座(含)以上车辆、危险品运输车辆上站的路段：
连霍高速偃师东站至洛阳站
2.禁止九座(含)以上车辆、危险品运输车辆上站的路段：
①连霍高速新安站、新安西站
②二广高速全线
③宁洛高速全线
④济洛高速全线
3.禁止所有车辆上站的路段:
①洛栾高速全线
②洛卢高速全线
③盐洛高速吕店站
④渑淅高速全线
⑤新伊高速全线
⑥郑栾高速全线
⑦栾卢高速全线
（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高鲲鹏 文/图）
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