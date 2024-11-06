10个文旅项目签约进驻老城古城片区

新春将至，但招商引资力度不减、节奏不变。昨日上午，老城古城片区第十批进驻企业集中签约，10个项目正式签约进驻。

新春将至，但招商引资力度不减、节奏不变。昨日上午，老城古城片区第十批进驻企业集中签约，10个项目正式签约进驻。

此次签约的10个项目总投资约6697万元，总建筑面积约1万平方米，涵盖了文创、民宿、酒店、餐饮等多元文旅业态。

“在本轮招商中，我们打破传统单一经营模式，创新推行‘前店后院’商业模式，最大限度盘活古城资产。”老城区相关负责人表示，以此次签约的东大街音乐餐吧项目为例，该项目总建筑面积约1400平方米，投资总额约900万元，除了利用沿街商铺运营咖啡、酒吧等业态外，还将盘活后院空间，建设特色民宿，满足游客丰富的消费需求。

老城古城片区自2024年4月底开展招商工作以来，在此次签约之前共签约9批次97个项目，吸引社会总投资约5.94亿元，已有麦当劳餐厅、隐居民宿等20余个签约项目建成投用，进一步丰富了文旅消费新业态、新场景。

“下一步，将完善配套政策措施，加大服务保障力度，助力项目早开工、早投用，积极抢抓洛阳新文旅产业风口，实现共赢发展。”老城区相关负责人表示。 （洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 石智卫）