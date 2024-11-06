中弘开阳花园小区10万元公共收益发放给全体业主

24日，对于洛龙区中弘开阳花园小区的居民来说，是个值得纪念的好日子：该小区去年约10万元的公共收益，以现金分红的形式发放给全体业主。

24日，对于洛龙区中弘开阳花园小区的居民来说，是个值得纪念的好日子：该小区去年约10万元的公共收益，以现金分红的形式发放给全体业主。

当日上午，中弘开阳花园小区公共收益分红仪式在小区广场举行，不少居民提前到场。9时30分，分红仪式在歌曲《好日子》的喜庆氛围中拉开帷幕。尽管气温下降、雪花飘飞，但大家个个热情高涨，有序排队领取分红。

“我家房屋面积133平方米，领到了94元现金分红，钱虽不多，但我很开心。”第一个领到分红的居民董先生说。

居民徐先生领到120余元现金分红。对于这笔钱的用处，他早已做好打算。“准备奖励给学习进步的孙女。”他说，领到公共收益分红，对于小区业主来说具有重要意义。

现场负责发放现金分红的小区业主委员会(简称小区业委会)成员侯贵明介绍，该小区有22栋楼1071户居民。以前，小区存在管理混乱、绿化较差等问题，居民们怨声载道，先后来了两家物业公司，效果都不尽如人意。2022年，新一届小区业委会成立，经过公开征求全体业主意见，引进了新的物业公司。

此外，小区业委会还负责牵头完成了小区暖气“转改直”、地下管网维修、观赏树木更换、破损道路修缮等工作。如今，小区环境变美了，基础配套设施得到显著改善，这些可喜变化，居民们看在眼里，充满获得感、幸福感。

侯贵明介绍，小区的公共收益主要来自电梯广告、停车管理费等收入。去年，小区公共收益达到10万元，小区业委会决定回馈业主。“我们希望通过这种方式，让广大业主更加积极地参与到小区治理中来，共同打造更加美好的居住环境。”他说，今后每年的公共收益都将用来给居民分红。

洛龙区翠云路街道正大社区党支部书记、居委会主任李焕云说，树立小区正确的治理导向，推动居民自治共建共享，中弘开阳花园小区是一个很好的典型。“通过公共收益现金分红的形式，让每一名业主切实感受到小区治理的成果，对于其他小区来说具有借鉴意义。”李焕云说。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）