洛阳公路客运全面恢复

26日上午，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉，随着天气逐渐转好，洛阳境内汽车班次已全面恢复正常。

26日上午，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉，随着天气逐渐转好，洛阳境内汽车班次已全面恢复正常。 26日上午，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉，随着天气逐渐转好，洛阳境内汽车班次已全面恢复正常。 旅客如有需求，可拨打各汽车站电话进行咨询。 洛阳汽车站:0379-63233186 洛阳龙门客运中心:0379-61682926 偃师汽车站:0379-67711057(公交)、67711059(班线) 新安汽车站:0379-67296080 洛宁汽车站:0379-66232018 嵩县汽车站:0379-66316662、66318818 汝阳汽车站:0379-68233110、68212921 伊川汽车站:0379-68370116、68370117 孟津汽车站:0379-67912706 宜阳汽车站:0379-68882907 吉利汽车站:0379-66925580 （洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 郑子龙 文/图）