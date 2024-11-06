洛阳公路客运全面恢复

26日上午，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉，随着天气逐渐转好，洛阳境内汽车班次已全面恢复正常。
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旅客如有需求，可拨打各汽车站电话进行咨询。
洛阳汽车站:0379-63233186
洛阳龙门客运中心:0379-61682926
偃师汽车站:0379-67711057(公交)、67711059(班线)
新安汽车站:0379-67296080
洛宁汽车站:0379-66232018
嵩县汽车站:0379-66316662、66318818
汝阳汽车站:0379-68233110、68212921
伊川汽车站:0379-68370116、68370117
孟津汽车站:0379-67912706
宜阳汽车站:0379-68882907
吉利汽车站:0379-66925580
（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 郑子龙 文/图）
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