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洛阳天气：今天阴天转小到中雨 气温1℃到8℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-17 09:25

昨日我市气温骤降，市民“全副武装”出行 记者 张怡熙 摄

　　昨天中午，太阳公公露了脸，阳光晒在身上，暖意满满，可是，到了下午，阴天登场。

　　省气象服务中心官方微博提醒，大家的双休日可能“泡汤”，省气象台预计，降雨主要集中在今天白天到明天，今天全省多云转阴天，有小到中雨，西南部、南部局部有大雨。明天降雨逐渐结束。

　　市气象台预计，我市今天阴天转小到中雨，东北风2级到3级，气温1℃到8℃；明天小雨停止转阴天，西北风2级到3级，气温1℃到9℃。

　　据新华社报道，明天是农历二月初二，我国民间称为“龙头节”，又名“春龙节”“春耕节”“农事节”，预示一年的农事活动即将开始，人们迎龙求雨祈丰收。

　　专栏作家、天津市民俗专家由国庆说，闪电的形状酷似龙的形状，有了闪电，就有了雨水，就意味风调雨顺。民间俗信认为，农历二月初二是天上主管云雨的龙抬头的日子。

　　今年农历二月初二，惊蛰节气接近尾声，此时春回大地，陌上花开，天气渐暖，春雷乍响，我国大部分地区进入春耕时节，

　　农民告别农闲，开始下地劳作，田间地头一片繁忙的景象。

　　所以，古人把“二月二”又叫“春耕节”。我国北方广泛流传着“二月二，龙抬头；大仓满，小仓流”的民谚，表达了人民希冀风雨顺大丰收的愿望。

　　龙在中国人的心中有着崇高的地位，是祥瑞之物，更是和风化雨的主宰，千百年来，龙的形象早已融入了每一个中国人的血脉中。因此，为了讨吉利、求喜气，“龙抬头”这一天，许多人都要理发，美其名曰“剃龙头”，寓意从“头”开始，焕然一新。由于降温，小记提醒您，“剃龙头”之后出门尽量戴上帽子，注意保暖。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李新芳)
[ 责任编辑：马佳佳]
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