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洛阳将迎来寒潮大风降雨天气过程 大家出门注意保暖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-16 08:53

　　俗话说“三月天，小孩脸”，天气说变就变，真有点儿难以捉摸。昨天下午，小记听到两名路人的谈话，其中一个人说：上午是“热狗”，下午“冻成狗”。另一个人表示赞同。其实，小记的内心也是赞同的。

　　中央气象台15日18时继续发布寒潮蓝色预警：受冷空气影响，预计15日夜间至16日，西北地区东南部、江淮南部等地气温会下降6℃到8℃，部分地区降温幅度在10℃以上。日最低气温0℃线会位于黄淮东部、华北南部等地。上述大部分地区会有4级到6级偏北风或偏东风，阵风和江河湖面风力在7级以上。

　　昨天，冷空气开始发威，大风肆虐洛城。路边刚刚开放的各种花，也被风吹落一地花瓣。市气象台昨日也发布了大风蓝色预警。

　　大风天里，要注意关好门窗，有关单位要加固围板、棚架、广告牌等易被大风吹动的搭建物,妥善安置易受大风影响的室外物品，行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物下面逗留。

　　昨天，市气象局官方微博发布重要气象信息称，我市将迎来寒潮大风降雨天气过程。今天气温较前期下降8℃到10℃，明天有中等强度降水天气，受持续冷空气影响，气温下降明显，山区可能出现晚霜冻。

　　市气象台预计，我市今天阴天转小雨，东北风4级~5级转偏东风3级左右，气温1℃到9℃；明天阴天转小雨，局部地区有雨夹雪，偏东风2级左右，气温2℃到9℃；18日阴天有小雨，气温4℃到8℃；19日小雨停止转阴天，气温5℃到9℃；20日阴天转多云，气温3℃到11℃；21日多云到晴天，气温2℃到13℃。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李新芳）
[ 责任编辑：史戎戎]
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