洛阳新奥天然气集中供暖期延长至18日

记者今日从洛阳新奥能源发展有限公司获悉，由于近期洛阳将迎来大幅度降温天气，为了进一步提升市民生活品质，更好地响应国家推进清洁能源供暖的号召，彰显天然气集中供暖的灵活性，该公司决定延长供暖期至3月18日。

洛阳网讯 记者今日从洛阳新奥能源发展有限公司获悉，由于近期洛阳将迎来大幅度降温天气，为了进一步提升市民生活品质，更好地响应国家推进清洁能源供暖的号召，彰显天然气集中供暖的灵活性，该公司决定延长供暖期至3月18日。

据了解，洛阳新奥能源发展有限公司目前供暖范围覆盖我市东明小区、中侨绿城、同乐小区、景玉小区、利星小区、润鑫小区、吉利区中油社区、瀍滨隆居等10个小区，供暖延期3天的费用免收。（见习记者 谢娜娜 通讯员 罗鸣）