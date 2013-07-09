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符贺敏：心里总揣着困难群众（最美洛阳人）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-11 08:37

　　为什么要不遗余力地帮助人？常有人这么问涧西区符家屯社区居委会主任符贺敏，他总会略显羞赧地说：“好人有好报嘛。做好事，不嫌多！”

　　但独处时，符贺敏也会问自己：“是啊，为什么呢？”

　　也许是为了那一声声亲切的问候。

　　2015年，符贺敏刚当选居委会主任，就遇到了符家屯社区的“经济危机”。由于辖区内企业接连倒闭，社区集体收入连年下降，不少居民随之失业。临危受命，解决困难群众的生计问题成为符贺敏的头等大事。

　　2015年7月，社区居民符桂兰患上脊髓炎，日常生活全靠丈夫杨崇山照顾，两人都没有正式工作，家里的生活十分艰难。见此情形，符贺敏拿着2000元慰问金送到符桂兰家中，还帮助杨崇山支起了修鞋摊，补贴家用。考虑到符桂兰家在楼上居住，行动不便，符贺敏又安排两人搬到了社区公房里居住，各方面给予照顾。

　　在符家屯社区，与符桂兰有相似遭遇的居民还有不少，符贺敏总会自掏腰包，给予经济资助。但他知道一个人的力量终究是有限的，于是，他发起设立了“符家屯社区困难救助基金”。他以身作则，首先捐献1.5万元，又号召党员干部及爱心企业等进行捐款，截至目前，该基金已收到捐款4万多元，为不少困难群众救了急。

　　符贺敏乐于助人的口碑在符家屯传开，受过帮助的居民见了他，老远都会热情地打招呼。“听见大家的问候，比受表彰还高兴！”他说。

　　又或是为了社区环境得到改善时的那一份舒畅。

　　去年7月，由于资金短缺，符家屯社区难以支付清洁工人的工资，社区的垃圾无人管理。天气炎热，成堆的垃圾散发出阵阵臭味，居民们苦不堪言。

　　自己动手，丰衣足食。符贺敏头一个站出来，他带领社区工作人员，利用每天上班前的两个小时，将社区内的垃圾清理得一干二净。

　　社区干净了，大家的心情也好了不少。符贺敏趁机向居民们宣传环保知识，引导大家对垃圾进行分类处理，保护社区环境。

　　“遇到棘手的工作时，符主任总是头一个上，想尽一切办法克服困难。”社区工作人员符晓丹说，符贺敏上任以来，共为社区及居民捐献10多万元，还制定了各种长效措施，改善社区的居住环境和市场经营环境。

　　可符贺敏说：“都说帮人帮到底，社区发生翻天覆地变化那一天，我才算是尽到职责了。”（洛阳日报记者 张宁 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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