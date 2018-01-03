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杨明景：巢湖人走在嵩县公益路上（最美洛阳人）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-08 08:48

　　熟悉杨明景的人都知道，这个38岁的“嵩县女婿”爱做公益。

　　有多爱？数字来说话。从2003年起，杨明景陆续为公益事业捐款近200万元，仅去年一年的捐款金额就达26万元。

　　近日，记者来到杨明景在嵩县县城经营的蛋糕店，墙上一片红色锦旗格外吸引眼球。妻子郭丽娜指着锦旗说，大多数时间杨明景在做公益。

　　“我是穷孩子、苦孩子，要没有好心的嵩县人帮助，我可能现在还在流浪。”回想当初，杨明景动情地说。在杨明景年幼时，父亲去世、母亲改嫁，身无分文的他从安徽巢湖一路漂泊到嵩县，在几个嵩县群众的热情帮助下，开了一间蛋糕店。一番打拼下来，生意渐渐有了起色。

　　“是嵩县人民教会了我做人，我要报答他们。”杨明景在心底默默发誓。成家并解决温饱问题后，他开始琢磨做公益。首先，他把目光对准了老年人。他把纸坊镇、城关镇等5个乡镇的敬老院作为定点捐助单位，逢年过节就买来米、面、油、水果等礼品送去。每次“送礼”，杨明景都不留名，放下东西转身就走。直到2013年端午节，杨明景到纸坊镇敬老院“送礼”后，好奇的敬老院院长申书岳一路尾随，才“摸”到了杨明景的蛋糕店，赶忙做了面锦旗送过来。

　　资助该县老干部活动中心成立艺术团、为安康社区80岁以上老人爱心捐赠、送走失老人回家……面对需要帮助的老人，杨明景从不吝啬。走在这条公益路上，他一览“感谢”“幸福”“温馨”等美景。

　　2014年的一次嵩县聋哑学校之行，让杨明景把目光投向了另一个群体——孩子。到贫困学生家中走访、给贫困学生发生活费和学费、为学校捐赠学习用品，杨明景尽自己最大的努力去帮助困难里的孩子，希望“资助培养一个，改变一家命运”。仅去年，杨明景就同时资助了50名学生。

　　在杨明景的车上，放着几百封学生写给他的感谢信。“叔叔，我怎么报答你？”前几天，杨明景还收到了受资助学生小盼(化名)发来的短信。杨明景不假思索回复他：“好好学习，长大回报社会就是对我最大的报答。”

　　“感激”“真诚”“渴望”“坚强”……从孩子们的笑脸上、信件里，杨明景又看到了许多动人心弦的美景。一路走来，他越来越认识到个人力量的渺小。在老朋友的提点下，杨明景开始邀请身边的朋友一起做公益。

　　“杨明景的举动让人非常敬佩。”乡村医生李彦伟正是被杨明景感动，也走上了公益之路。在他们看来，公益路上景色好。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 吕方方）
[ 责任编辑：席倩倩]
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