张振民：以诚为本，创业不图快（最美洛阳人）

金属框架眼镜、墨蓝色衬衣，45岁的张振民举手投足间尽显沉稳。今年8月，他经营的洛阳朝霞文化股份有限公司成功登陆新三板。说起他的经营之道，张振民微笑着说：“企业经营没有捷径，要诚信守法，踏踏实实走好每一步。”

2005年，在渑池县西村乡担任初中老师的张振民告别了11年的讲台，开启了创业之路。“小时候家里经营书店，心想长大如果自己能出版图书，该有多好！”怀着出版家的梦想，张振民创办了一家图书公司，主要出版教辅类图书。

创业初期的困难可想而知，但张振民告诉自己：“创业不能图快，出版图书更要有责任心。”他不忘“诚信做书，教育报国”的初心，深入市场，广泛调研师生用户、经销商客户，并总结自己多年的教学经验，推出了期末复习类教辅试卷。时至今日，他仍然对图书质量高标准、严要求，公司仅编校人员就有100多名，保证精耕细作。

在企业发展过程中，他同样以诚信为出发点，在全公司开展“我能为你做什么”活动，帮助经销商解决问题。几年前，成都一家经销商订了一批教辅图书，由于订得比较急，正常物流要一周才能运达，会影响学生开学使用。张振民决定不计运输成本，安排空运，确保学生按时使用。

正是这份诚心，让公司的诚信档案越来越厚，规模越来越大，实力由弱变强。长期以来，他坚持诚信纳税，无论企业经营状况如何，始终按时足额缴纳税款。公司也被洛龙区国税局评定为“纳税信用A级纳税人”。

“足额纳税是一个企业的诚信之本。”张振民说，纳税是应尽的社会责任，公司从上到下都严格执行纳税标准，符合条件的员工也要缴纳个人所得税。

对于这一规定，公司员工都非常支持。“别看我们公司规模不大，但麻雀虽小，五脏俱全。”公司员工冯春霞说，公司与他们签订了劳动合同，缴纳五险一金，除了按时、足额发放工资，还建立了准妈妈呵护制度、奶粉基金制度等贴心的福利制度。

12年来，张振民带领公司团队探索出了“以诚为本”的企业发展新路子。谈及未来，张振民充满期待：“我将继续坚守诚信，把做书和做教育相结合，以出版图书促进教育发展。”（洛阳日报记者 李冰 通讯员 吕方方）