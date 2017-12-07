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王文胜：“诚信的收获是无穷的”（最美洛阳人）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-11 08:22

　　“二哥，给我打5注体彩大乐透，跟往常一样，追加。”初冬的上午，王文胜吃完早饭，刚来到彩票站，就收到了彩民老刘的微信。他摘掉帽子手套，坐在投注机前敲击了几下，一张体育彩票从出口弹出。他用手机拍照后发给对方，不一会儿就收到了老刘发来的微信转账。

　　50岁的王文胜是洛龙区关林镇人，在镇北路经营彩票代售点已有17年了，街坊邻居和彩民们都亲切地喊他“张老二”。

　　当天是星期三，超级大乐透的开奖日，不少彩民通过微信把号码发给他，让他代为投注。有的直接转账给他，有的攒得多了一并结账，还有的提前把一年的彩票钱预付给他，让他代买。

　　彩民们为啥这么信得过他？“不光因为他干得时间长，更因为他拥有巨奖‘砸’不倒的诚信。”一名彩民夸赞道。

　　2013年5月4日晚，他花252元替一名彩民代买了一张“胆拖大乐透”彩票，结果这张彩票中了741万元。面对巨奖，王文胜没动心，毫不犹豫地把中奖彩票交给了对方。

　　仅仅隔了60多天，这样的事情竟再次发生——7月6日，王文胜垫钱帮一名彩民买了两注彩票，并中了20万元大奖，王文胜仍选择归还中奖彩票。

　　“信任都是相互的。”说起4年前的经历，王文胜坦言，长期的经营，让他和彩民之间建立了信任，他帮别人垫付的彩票钱，大家也都如数归还。“如果昧了良心把奖金据为己有，自己过得也不会踏实”。

　　从那以后，王文胜成了“名人”。许多彩民慕名而来，代售点的人气越来越旺了，收入也翻了倍。也正因为王文胜长久以来奉行诚信之道，让他结识不少彩民朋友。这些朋友，是他最在乎的。

　　2015年，王文胜在该镇潘村开了第二家代售点。许多在附近居住的老伙计跟着他来了新店。潘村村民刘书照就是其中之一。

　　“二哥很仗义，很热心，是值得交的朋友。”刘书照说，有一次他在县里买的彩票中了2000块钱，按说要到购买的代售点兑换，没想到王文胜听说后应了下来：“我改天去彩票中心帮你兑奖，省得你再往县里跑了。”

　　“有人问我，你讲诚信能得到点啥？”王文胜呵呵一笑，“诚信的收获是无穷的。”（洛阳日报记者 李冰 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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