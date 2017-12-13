洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

孙斌：做公益上瘾的“老兵”（最美洛阳人）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-15 08:36

孙斌在进行高空索降训练

　　“准备好了没有？放！停！放！停！”12日，在孙斌一声声号令下，近10名队员合力掌控安全绳和索降绳，协助一名队员从3楼完成了高空索降。

　　12日上午，寒风刺骨。在洛宁县城郊乡吴村一家酒店的楼顶，身穿洛阳神鹰救援队队服、头戴安全帽的孙斌等人在此进行高空索降实战训练。

　　44岁的孙斌是负责人，也是洛宁县的公益志愿者。“洛阳神鹰救援队总队洛宁大队刚刚组建完成，每周都要集中进行思想教育及体能、高空索降等训练。”孙斌说。

　　孙斌网名“老兵”，在县城经营一家名叫“老兵服务部”的商店，主要销售消防器材、劳保用品。2013年8月，一次偶然的机会，孙斌和朋友参加了一次爱心助学活动。在现场，一名高中女生含泪感激志愿者资助她完成学业的一幕，让孙斌内心久久不能平静。自此，公益的种子就埋进了他的心里，为患白血病教师陈小阳捐款、慰问百岁老人、爱心助学……

　　“做公益会上瘾，现在要是不让我做公益，我都不知道该干啥了。”孙斌笑着说。当然，公益不是一个人就能做好的，需要大家齐心协力一起完成。2015年10月，在洛宁县文明办的指导下，孙斌牵头成立了洛宁爱心志愿者联盟，把当地热心公益的好人聚在一起，有组织地开展爱心活动，目前注册志愿者59名，开展公益活动近200次。

　　“为公益不惜自身，用大爱温暖社会。”在志愿者田军有心里，“老兵”就是这样的人。田军有是洛宁爱心志愿者联盟的成员，知道孙斌是个热心肠。但他真正了解孙斌，是在今年8月。

　　8月8日，四川九寨沟发生地震。孙斌第一时间在朋友圈里发布去灾区救援的消息，田军有等人和他一同连夜赶往灾区。在九寨沟，他们与洛阳神鹰救援队总队伊川大队取得联系，一同参与了救援。“救援期间，孙斌突然发高烧，大伙儿都劝他在后方增援，可孙斌坚持到震中区域进行生命搜救。”田军有回忆说。

　　目睹了伊川大队的专业救援，孙斌从四川回洛后，就和田军有等人商量组建洛阳神鹰救援队总队洛宁大队。“在洛宁，每年都有意外溺水等突发事故，希望我们当地也能有一支专业的救援队伍，服务家乡百姓。”孙斌说。就这样，队伍组建了起来，目前有17名成员。

　　最近几天，孙斌带着大伙兵分三路，到东宋镇、下峪镇、故县镇进行走访，了解落实当地贫困户信息。近期，他们将组织志愿者到这些地方开展暖冬助困活动……“做公益久了你会发现，其实并不是单纯做好事，而是在做事中传播人与人之间的互助精神。”孙斌说。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 吕方方 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]人老了就得变矮？ 或是它偷走了你的身高
  • ·[健康]娃不爱好好吃饭，爹妈到底该咋办？
  • ·[健康]使用滴眼液的这几个误区
    		•
    鸡内金：健胃助消化
    鸡内金：健胃助消化
    鸡内金：健胃助消化
        鸡内金治病有多神奇？今天给大家说说民国时期名医张锡纯用鸡内金给人治病的故事。
  • ·跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
  • ·带上这些“神器”拍照 一路景更美
  • ·零下30摄氏度 去蒙古看冬日“那达慕”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳迎来降雪
  • 洛阳龙门站今日上午列车大面积晚点 ...
  • 60辆“子弹头”新能源公交车抵洛
  • 陈润儿主持召开省政府常务会议 讨论研...
  • 2017年社保发生十大重要变化 利好你我！
  • 重磅！洛阳市城乡规划委审议通过一批...
  • 受降雪影响 洛阳所有走高速的长途客...
  • 洛龙区：紧锣密鼓推进洛阳大数据产业...
  • 农村土地承包法迎来大修：让土地成为...
  • 习近平：深入学习贯彻党的十九大精神 ...
    		•
    百姓呼声
    社保一卡通已经可以在洛阳市、县统一使用
    采集信息后社保卡未发，如有急用可办临时卡
    精彩图片
    洛阳迎来降雪
    冬之韵
    汝阳练溪寺（探寻河洛...
    洛阳市区降温降雪 实用...
    精彩热帖

    吐槽 暖气工程进度慢

    洛河落日

    天鹅之约

    婚纱 冬日夜拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605