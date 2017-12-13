孙斌：做公益上瘾的“老兵”（最美洛阳人）

孙斌在进行高空索降训练

“准备好了没有？放！停！放！停！”12日，在孙斌一声声号令下，近10名队员合力掌控安全绳和索降绳，协助一名队员从3楼完成了高空索降。

12日上午，寒风刺骨。在洛宁县城郊乡吴村一家酒店的楼顶，身穿洛阳神鹰救援队队服、头戴安全帽的孙斌等人在此进行高空索降实战训练。

44岁的孙斌是负责人，也是洛宁县的公益志愿者。“洛阳神鹰救援队总队洛宁大队刚刚组建完成，每周都要集中进行思想教育及体能、高空索降等训练。”孙斌说。

孙斌网名“老兵”，在县城经营一家名叫“老兵服务部”的商店，主要销售消防器材、劳保用品。2013年8月，一次偶然的机会，孙斌和朋友参加了一次爱心助学活动。在现场，一名高中女生含泪感激志愿者资助她完成学业的一幕，让孙斌内心久久不能平静。自此，公益的种子就埋进了他的心里，为患白血病教师陈小阳捐款、慰问百岁老人、爱心助学……

“做公益会上瘾，现在要是不让我做公益，我都不知道该干啥了。”孙斌笑着说。当然，公益不是一个人就能做好的，需要大家齐心协力一起完成。2015年10月，在洛宁县文明办的指导下，孙斌牵头成立了洛宁爱心志愿者联盟，把当地热心公益的好人聚在一起，有组织地开展爱心活动，目前注册志愿者59名，开展公益活动近200次。

“为公益不惜自身，用大爱温暖社会。”在志愿者田军有心里，“老兵”就是这样的人。田军有是洛宁爱心志愿者联盟的成员，知道孙斌是个热心肠。但他真正了解孙斌，是在今年8月。

8月8日，四川九寨沟发生地震。孙斌第一时间在朋友圈里发布去灾区救援的消息，田军有等人和他一同连夜赶往灾区。在九寨沟，他们与洛阳神鹰救援队总队伊川大队取得联系，一同参与了救援。“救援期间，孙斌突然发高烧，大伙儿都劝他在后方增援，可孙斌坚持到震中区域进行生命搜救。”田军有回忆说。

目睹了伊川大队的专业救援，孙斌从四川回洛后，就和田军有等人商量组建洛阳神鹰救援队总队洛宁大队。“在洛宁，每年都有意外溺水等突发事故，希望我们当地也能有一支专业的救援队伍，服务家乡百姓。”孙斌说。就这样，队伍组建了起来，目前有17名成员。

最近几天，孙斌带着大伙兵分三路，到东宋镇、下峪镇、故县镇进行走访，了解落实当地贫困户信息。近期，他们将组织志愿者到这些地方开展暖冬助困活动……“做公益久了你会发现，其实并不是单纯做好事，而是在做事中传播人与人之间的互助精神。”孙斌说。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 吕方方 文/图）