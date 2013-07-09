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井玉新：爱做“傻事儿”的党员（最美洛阳人）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-04 09:21

井玉新（右）与村干部商讨工作

　　冬日的孟津县常袋镇西小梵村虽然寒冷，不少村民的心里却暖暖的：村中道路边的电线杆上，太阳能路灯天色一暗就亮起来；村中原来荒废的小块土地已被平整出来，正待春暖花开时种上花椒树；西小梵爱心志愿者基金协会的成员们隔三差五到困难老人家中探望……这一切，都与该村党支部一名叫井玉新的党员有着密切关系。

　　今年48岁的井玉新从小在西小梵村生活，目前是老城区一家生物科技有限公司的业务经理，月收入3000元左右。可就是这样一个人，眼里有“活儿”，爱干“傻事儿”——自己掏了快2万元，给村里装了18盏太阳能路灯。

　　故事还得从井玉新的担忧说起。西小梵村全村1900多口人分布在4个自然村里，村里的道路虽然硬化了，但没有路灯，一到晚上，不少村民只能在家里看电视、打麻将，而晚归的村民看不清路更是容易跌跤。

　　“村里集体经济薄弱，咱们也有年老的一天，花钱安路灯，与人方便，自己方便。”井玉新说，2017年3月，他斟酌再三，决定自己拿钱给村里主要道路装上路灯。

　　通过熟人介绍，他以每盏1000元的价钱买来路灯，又自费运回村，和家人一块儿扛着梯子将路灯一一安装调试好。忙完了路灯这茬儿，他又盯住了村里100多名体弱多病、生活困难的老人：2017年5月，他和村里的志同道合者成立了西小梵爱心志愿者基金协会，夏天集体捐款为老人们送西瓜，重阳节集体捐款请村里100多名老人吃饭、观看戏剧节目……

　　即便外出到栾川县干活儿，他依然想着如何帮村里人增收。看到当地村民利用边角地用石头垒树池种树，他想：“村里有不少闲置的老宅院，一平整也能利用起来……”

　　他向村党支部提议，又自费到陕西省韩城市考察，帮助村里订购花椒树苗，计划一开春就种，把昔日废弃地变成未来致富田，让更多村民增收致富。

　　“他好帮村里忙活这些事儿，谁看见了都竖大拇指！”西小梵村党支部书记井行运说。

　　走在西小梵村的道路上，记者还听说了井玉新干的其他“傻事儿”：2002年8月16日他开始无偿献血，多年来已累计献血超过150次，曾2次荣获全国无偿献血奉献奖金奖；他的家靠近村边，是不少村民下地干活儿的必经之路，他请人做了“图说我们的价值观”展板，把带有“己所不欲勿施于人”“代代孝”“彬彬有礼人、一生都吉祥”等语句的展板挂到自己家的外墙上……

　　“电视上说，要实施乡村振兴战略，让农村成为安居乐业的美丽家园，咱受党教育这么多年，有啥理由不好好干，让咱村不断向前发展呢？”1989年入党的井玉新指着自家门前马上要自费改造的污水坑说。

　　冬日暖阳下，他胸前的党徽，熠熠生辉。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 司继红 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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