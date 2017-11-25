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洛阳市政协召开党组（扩大）会议

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-09 08:51

　　昨日，市政协主席刘应安主持召开市政协党组(扩大)会议，学习贯彻市委经济工作会议精神、市委十一届六次全会精神、市委常委会议精神。

　　会议强调，要把学习贯彻市委经济工作会议精神与贯彻落实党的十九大精神结合起来，与贯彻落实省委、市委全会精神结合起来，与政协履职实践结合起来，不断增进发展共识，广泛凝聚发展合力。要更加注重学习提高、更加注重服务大局、更加注重“三化”建设、更加注重统筹协调、更加注重创新提升、更加注重自身建设，努力开创新时代政协工作新局面。

　　就做好市政协2018年党建工作和意识形态工作，会议强调，要认真贯彻落实新时代全面从严治党总要求，切实加强政协党的建设，更加注重理论武装、更加注重讲纪律守规矩、更加注重全面从严治党、更加注重抓好政协委员和政协干部两支队伍建设，树立政协良好形象。要严格落实意识形态工作责任制，切实加强政协宣传思想阵地建设和管理，坚持马克思主义意识形态领域的主导地位不动摇，坚持不懈抓好理论武装，积极营造良好政治舆论氛围。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波 实习生 付鑫圯）
[ 责任编辑：马佳佳]
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