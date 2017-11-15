洛阳市政协召开党组（扩大）会议

昨日，市政协主席、党组书记刘应安主持召开市政协党组(扩大)会议，专题学习《中共中央办公厅印发习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设重要指示的通知》精神，对市政协贯彻落实工作提出要求。 会议指出，要将深入学习领会习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设重要指示精神，与学习宣传贯彻党的十九大精神结合起来、贯通起来，不断提升抓好作风建设的政治站位、政治自觉和实际成效。 会议强调，要始终清醒，时刻牢记“全面从严治党加强作风建设永远在路上”，更加清醒地认识“四风”问题的顽固性和反复性，一刻不停歇地推动作风建设向纵深发展，坚决防止不良风气反弹回潮。要从严从实，严格遵守中央和省委、市委加强作风建设的各项规定，聚焦新华社《形式主义、官僚主义新表现值得警惕》文章中提出的10个方面形式主义、官僚主义具体表现，紧密结合实际，举一反三、由此及彼，认真查找并整改作风建设中的问题和不足。要以上率下，领导干部首先做在前、带头改作风，坚持敢抓敢管，盯紧“四风”新变异新动向，坚决抓好制度执行，持续推进政协作风建设向纵深发展。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波）