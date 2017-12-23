洛阳市政协召开主席会议

昨日，市政协主席刘应安主持召开市政协十二届四十七次主席会议，传达学习全市脱贫攻坚第六次推进会议精神。

会议传达学习了全市脱贫攻坚第六次推进会议精神，听取了市政协机关脱贫攻坚对口帮扶工作汇报、驻村第一书记工作汇报，研究安排市政协贯彻落实意见。

会议强调，要把抓好脱贫攻坚作为学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想最直接、最现实的政治检验，作为“四个意识”强不强的重要衡量标准，全面落实中央和省委、市委脱贫攻坚各项部署，坚决打赢脱贫攻坚这场硬仗。要紧紧围绕精准脱贫选准选好重点协商议题，积极建言献策，开展民主监督，认真对照全市脱贫攻坚第六次推进会议指出的脱贫攻坚工作中存在的问题，扎实整改，全面提升工作水平。要进一步增强攻坚意识，认真落实“六个精准”“五个一批”“五条路径”措施要求，以责任落实确保脱贫攻坚取得实效。要始终把作风建设摆在突出位置、贯穿脱贫攻坚全过程，真正在助力脱贫攻坚中、有序推进政协协商民主建设中检验作风建设实际成效。

会议还听取了2017年度提案办理督察暨重点提案办理民主评议情况的汇报、水污染防治专项民主监督工作情况汇报，机关各委室主任进行了述职述廉述学并开展了民主评议。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波）