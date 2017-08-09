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刘应安主持召开市政协党组理论学习中心组专题学习会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-09 08:56

　　昨日，市政协主席、党组书记刘应安主持召开市政协党组理论学习中心组专题学习会。

　　会议传达学习了《中共中央办公厅转发〈中央宣传部、中央组织部关于认真组织学习《习近平谈治国理政》第二卷的通知〉的通知》《中共洛阳市委办公室关于认真学习宣传贯彻〈习近平谈治国理政〉第二卷的通知》精神，集体学习了习近平总书记署名文章《弘扬“红船精神”走在时代前列》，围绕学习《习近平谈治国理政》第二卷第一、第八专题进行交流研讨，对深入学习贯彻提出要求。

　　会议强调，认真学习好宣传好贯彻好《习近平谈治国理政》第二卷贵在深化认识，要把《习近平谈治国理政》第二卷作为学习领会党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的权威读本，切实用党的创新理论武装头脑，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，统一到党的十九大确定的重大决策部署上来；贵在学懂弄通，原原本本学，领导带头学，融合结合学，真正将学习成果转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、统揽“四个伟大”的政治能力和执政本领；贵在用好做实，把学习实效落到政治觉悟、党性修养、道德品行的全面提升上，落到学习本领等八种本领的全面提升上，落到工作举措、工作成效、工作水平的全面提升上，更好地推动习近平新时代中国特色社会主义思想在政协组织和政协工作中落地生根、开花结果。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：周萌]
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