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洛阳市政府分别与中国人寿、广发银行签订战略合作协议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-27 08:28

　　昨日上午，市政府分别与中国人寿保险股份有限公司河南省分公司、广发银行股份有限公司郑州分行签订战略合作协议，我市企业将获得更多信贷资源。同日，广发银行洛阳分行宣布开业。

　　根据协议，2018年至2022年，广发银行郑州分行拟向我市文化旅游、重点基础设施建设、优势产业、“小微双创”基地城市示范等领域，提供600亿元人民币意向性授信支持。中国人寿河南省分公司将围绕我市经济发展、生态环境和社会稳定，在投资项目、健康医疗服务、各类保险业务等多个领域积极探索多样化的合作模式，依托省政府与中国人寿保险(集团)公司签订的合作协议，积极争取项目合作资金，优先支持洛阳经济建设。

　　随着广发银行洛阳分行开业，我市“引金入洛”工程再结硕果。

　　广发银行是我市引进的第9家全国性股份制商业银行，也是我市第41家银行业金融机构。我市高度重视金融业发展，积极培育壮大地方金融主体，大力引进域外金融机构，积极创新金融产品，不断完善金融服务体系，持续优化金融生态环境。特别是去年以来，我市大力实施“引金入洛”工程，持续深化银政企战略合作，金融业为我市经济社会发展提供了强有力的支撑。

　　广发银行郑州分行行长高奇志，中国人寿河南省分公司总经理王新生，市委常委、常务副市长吴孟铎，副市长侯占国等参加签约仪式。 （洛阳日报记者 李迎博 通讯员 武芷茵）
[ 责任编辑：周萌]
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