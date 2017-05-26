洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

第31届晚报杯全国业余围棋锦标赛今日落子

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-06 09:49

　　洛阳晚报众智软件队队员赛前合影，左起为王恩泽、花畅、韩卓然

　　对弈滇池畔，论道古滇国。第31届晚报杯全国业余围棋锦标赛今日在云南昆明七彩云南·古滇名城落子，洛阳晚报众智软件队将与黑白世界的各路绿林豪杰一较高低。在昨晚举行的开幕式上，组委会确认有58支代表队的174名业余围棋高手参加本届比赛。

　　晚报杯全国业余围棋锦标赛是国内规格、水平最高的业余围棋赛事，由中国围棋协会、全国晚报体育新闻学会主办，始创于20世纪80年代。每届比赛，全国数十家晚报联动，进行跟踪报道，大大增强了比赛的影响力。本届比赛由云南春晚传媒有限公司承办、云南省围棋协会协办，享誉世界的“云子”品牌围棋作为大赛指定用棋。

　　洛阳晚报围棋队是第15次出征这一传统赛事，最好成绩是在2008年获得团体季军。本届比赛，本报围棋队得到了洛阳众智软件科技股份有限公司的大力支持，冠名为洛阳晚报众智软件队，3名队员分别是花畅6段、王恩泽5段和韩卓然5段，其中花畅是第三次代表洛阳参赛，另外两名队员都是首次参加晚报杯。洛阳晚报众智软件队的目标是向团体前十名发起冲击。比赛共进行13轮，将于1月12日结束。

　　队员简介和赛前感言

　　●队员：花畅6段，18岁，江苏盐城人。2015年获棋源杯全国业余围棋赛第四名；2016年获得黄河杯全国业余围棋锦标赛第八名；2017年，获青岛出版杯全国业余围棋锦标赛亚军，获方太杯全国业余围棋公开赛冠军。

　　●赛前感言：汗水洒在赛场，遗憾留在盘外。

　　●队员：王恩泽5段，19岁，洛阳人。曾获河南省围棋锦标赛少年组亚军、洛阳棋王赛第四名。

　　●赛前感言：代表家乡洛阳参赛是我的荣幸，我会把压力变成动力，尽我所能下好每一盘棋。

　　●队员：韩卓然5段，12岁，洛阳人。2015年获百灵杯全国少儿围棋赛儿童B组冠军；2016年、2017年，连续获得河南省围棋锦标赛少年组冠军；2017年，获北京晚报队选拔赛第三名，获道场杯冠军。

　　●赛前感言：不辜负大家的信任，全力以赴，争取获得好成绩。（洛阳晚报记者 周中全 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]雪停了，脚下可能更滑！洛阳医生提醒不可不看
  • ·[健康]买药时，药盒上有这10个字慎买！赶快告诉亲友
  • ·[健康]冬季妇科疾病高发，原来是这些东西在作怪！
    		•
    小黑 不一样的猫
    小黑 不一样的猫
    小黑 不一样的猫
        不是每只猫都有福气住暖气房、吃可口猫粮的。冬夜里，还有许多流浪猫无所依傍，无处栖息。
  • ·乌鸡炖板栗 滋阴补肾气
  • ·打扮得漂亮就是狐狸精？
  • ·晨练、游城、登山……坐着公交逛洛阳可是中
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市今天将再次迎来一次中等强度降...
  • 洛阳职业技术学院新校区开工建设
  • 洛阳今日再迎降雪 公交线路调整高速...
  • 第三列洛阳至中亚班列开行
  • 别让融雪剂谣言 影响咱玩儿雪的心情
  • 挤不上公交车？来搭好心司机的顺风车吧
  • 洛阳职院一女生突发疾病 全校师生捐款...
  • 洛阳市再增2家国家专业化众创空间
  • 李亚主持召开市委常委会议时强调：坚...
  • 大雪天醉汉盘腿坐马路中间 民警咋劝都...
    		•
    百姓呼声
    嵩山北路G310至建福路段列入2018年城建计划
    目前洛阳市未开展住房装修公积金贷款业务
    精彩图片
    赞！中国气象局点名洛...
    穿着T恤躺雪地 洛阳这...
    涧西新添一座小游园
    洛阳市又添一“国字号...
    精彩热帖

    舞步出品 神都洛阳雪

    玩雪的人

    雪中美景

    巨掌挚天
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605