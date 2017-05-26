第31届晚报杯全国业余围棋锦标赛今日落子

洛阳晚报众智软件队队员赛前合影，左起为王恩泽、花畅、韩卓然

对弈滇池畔，论道古滇国。第31届晚报杯全国业余围棋锦标赛今日在云南昆明七彩云南·古滇名城落子，洛阳晚报众智软件队将与黑白世界的各路绿林豪杰一较高低。在昨晚举行的开幕式上，组委会确认有58支代表队的174名业余围棋高手参加本届比赛。

晚报杯全国业余围棋锦标赛是国内规格、水平最高的业余围棋赛事，由中国围棋协会、全国晚报体育新闻学会主办，始创于20世纪80年代。每届比赛，全国数十家晚报联动，进行跟踪报道，大大增强了比赛的影响力。本届比赛由云南春晚传媒有限公司承办、云南省围棋协会协办，享誉世界的“云子”品牌围棋作为大赛指定用棋。

洛阳晚报围棋队是第15次出征这一传统赛事，最好成绩是在2008年获得团体季军。本届比赛，本报围棋队得到了洛阳众智软件科技股份有限公司的大力支持，冠名为洛阳晚报众智软件队，3名队员分别是花畅6段、王恩泽5段和韩卓然5段，其中花畅是第三次代表洛阳参赛，另外两名队员都是首次参加晚报杯。洛阳晚报众智软件队的目标是向团体前十名发起冲击。比赛共进行13轮，将于1月12日结束。

队员简介和赛前感言

●队员：花畅6段，18岁，江苏盐城人。2015年获棋源杯全国业余围棋赛第四名；2016年获得黄河杯全国业余围棋锦标赛第八名；2017年，获青岛出版杯全国业余围棋锦标赛亚军，获方太杯全国业余围棋公开赛冠军。

●赛前感言：汗水洒在赛场，遗憾留在盘外。

●队员：王恩泽5段，19岁，洛阳人。曾获河南省围棋锦标赛少年组亚军、洛阳棋王赛第四名。

●赛前感言：代表家乡洛阳参赛是我的荣幸，我会把压力变成动力，尽我所能下好每一盘棋。

●队员：韩卓然5段，12岁，洛阳人。2015年获百灵杯全国少儿围棋赛儿童B组冠军；2016年、2017年，连续获得河南省围棋锦标赛少年组冠军；2017年，获北京晚报队选拔赛第三名，获道场杯冠军。

●赛前感言：不辜负大家的信任，全力以赴，争取获得好成绩。（洛阳晚报记者 周中全 文/图）