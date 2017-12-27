市政府党组会议学习贯彻河南省贯彻落实中央八项规定实施细则精神办法

27日下午，市政府党组书记、市长刘宛康主持召开市政府党组会议，学习贯彻《中共河南省委河南省人民政府关于印发〈贯彻落实中央八项规定实施细则精神的办法〉的通知》，研究市政府党组及政府系统贯彻落实意见。

会议强调，市政府党组成员、政府系统各级各部门要充分认识落实中央八项规定实施细则精神的重要意义，把学习贯彻省委、省政府文件精神与学习贯彻党的十九大精神结合起来，牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉向习近平同志看齐、向党中央看齐，严守政治纪律、政治规矩，认真落实中央、省委各项决策部署，坚决服从以李亚同志为班长的市委领导，确保中央八项规定实施细则精神落实到位。要坚持严字当头，进一步细化完善市政府党组和政府系统的制度措施，持续推进政府系统作风建设常态长效、向纵深发展。要坚持以上率下，从自身做起，从小事抓起，从小节严起，真正把心思和精力用在解决问题、推动发展上，以政府班子良好作风为全市党员干部作出示范和表率。（洛阳日报记者 孙自豪）