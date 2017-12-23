中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室关于做好2018年元旦春节期间有关工作的通知

中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室

关于做好2018年元旦春节期间有关工作的通知

各县(市)区党(工)委和人民政府(管委会)，市委各部委，市直机关各单位，各大中型企业、科研院所和大专院校，各人民团体：

2018年元旦、春节是党的十九大后首个元旦和新春佳节，全市各地各部门要深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立“四个意识”，统筹做好节日期间各项工作，确保全市人民度过欢乐祥和的节日。根据中央、省委部署要求，经市委、市政府同意，现将有关事项通知如下：

一、关心困难群众生产生活，用心用情做好帮扶救助工作。各级党委和政府要时刻把群众冷暖放在心上，高度重视、精心组织、广泛开展走访慰问、帮扶救助、送温暖等活动，让人民群众有更多的获得感、幸福感，切身感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖。各级领导干部要深入基层一线、贫困地区、困难家庭，切实帮助群众解决生产生活中的实际困难和问题。要认真落实好各项扶贫惠民政策，及时足额发放退休人员和城乡老年居民基本养老金、失业保险金、优抚对象抚恤补助优待金和被征地农民社会保障待遇，扎实做好低保家庭、建档立卡贫困家庭、残疾人家庭、零就业家庭、特困人员、去产能困难职工等帮扶工作，做好遭遇突发性、紧迫性、临时性基本生活困难群众的临时救助。要建立完善部门联动和快速响应机制，及时救助陷入困境、居无定所、流落街头的生活无着人员，切实做好农村留守老人、儿童、妇女和城市空巢老人、流浪乞讨人员等的救助帮扶和安全保护工作，真正把老有所养、弱有所扶落到实处。要严厉打击恶意欠薪违法行为，开展农民工工资支付情况专项检查，维护好农民工合法权益。

二、加强节日商品供应，切实保障市场平稳运行。要做好市场运行监测和协调，保障节日期间粮油肉蛋菜奶等重要农副产品市场供应充足稳定，供水、供电、供暖、供油、供气不出问题。加强食品药品安全风险排查和专项治理，集中开展产品质量和食品药品安全专项执法检查，坚决防范、有效遏制节日期间食品药品群体性危害事件发生，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。统筹做好节日期间医疗、交通、旅游、商业零售等的价格监管，严厉查处各类价格违法行为，维护市场秩序和物价基本稳定。围绕节日期间消费热点重点，规范商品和服务营销活动，加强线上线下商品质量一体化监管，及时发布消费警示提示，严厉查处不正当竞争、销售假冒伪劣商品等违法违规行为，依法维护消费者权益。

三、丰富精神文化生活，倡导勤俭文明过节。要采取多种形式多种手段深入宣传党的十九大精神，创新宣传方式，确保宣传实效，党员干部要利用走访慰问、驻村扶贫、探亲访友等时机做好宣传解读工作，真正使党的十九大精神深入人心。要大力培育和弘扬社会主义核心价值观，精心安排好节日期间文化活动和文化科技卫生“三下乡”活动，扩大公益性文化设施免费开放范围，活跃节日文化生活，以高度的文化自信唱响主旋律、传播正能量。加强文化市场执法检查，保持“扫黄打非”高压态势，坚决抵制低俗庸俗媚俗现象，营造健康向上的文化环境。要引导勤俭文明过节，传承中华民族孝亲敬老的传统美德和阖家团圆的中国年文化，倡导理性、文明、健康的消费观和人情观，引导人们尚俭戒奢、移风易俗，自觉抵制大办酒席、铺张浪费、赌博和封建迷信等不良风气。

要保障干部职工正常福利，务实节俭组织好正常的党团、工会活动，关心关爱坚守一线的干部职工，搞好节日慰问。要加强党内激励关爱帮扶，组织开展好年终走访慰问生活困难党员、老党员、老干部和军队离退休干部、老战士和退役人员中的困难人员、军烈属等活动。

四、统筹做好春运工作，保障群众安全顺畅出行。强化组织协调，努力增加运力供给，着力提升综合运输服务能力。做好务工人员、学生等群体返乡和外出运输服务工作。要完善春运应急预案，妥善应对可能出现的恶劣天气、旅客滞留等突发情况，做好应急处置相关准备工作。要强化春运安全工作，加强春运交通工具、交通设施、危险物品及安全制度落实情况的检查，切实消除安全隐患。要强化交通安全执法，严厉查处“三超一疲劳”、酒驾、醉驾等各种交通违法行为，确保春运安全有序。

五、狠抓安全责任落实，严防重特大安全事故。切实抓好安全生产工作，全面落实属地管理和部门监管责任，深入开展安全生产检查，重点加强对煤矿、非煤矿山、危险化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹、建筑施工、水电气热、交通运输、旅游设施等重点行业、领域的安全隐患排查整治，严防各类生产安全事故。严格落实大型群众性活动的安全防范管控措施，防止拥挤、踩踏等伤亡事故发生。深入全面开展消防安全排查整治，加强对学校医院、宾馆饭店、商场市场、娱乐场所、宗教活动场所、社会福利机构、老旧住宅、出租房屋、高层建筑、地下工程等的火灾风险隐患排查整治，做好森林防火工作，严防火灾事故发生。加强公共卫生管理，做好公共医疗服务，有效监测和防控突发公共卫生事件。加强对灾害性天气、重污染天气等的监测预报预警，完善应急预案、加强科学调度，统筹做好保通、供暖和污染防治等工作。

六、强化源头防范治理，努力确保社会和谐稳定。认真落实“五个确保”要求，切实加强矛盾纠纷排查化解，对特定利益群体、征地拆迁、非法集资、问题楼盘、拖欠工程款及农民工工资、劳动社保、医患纠纷等可能引发群聚群访、群体性事件和个人极端事件的苗头隐患进行全面细致的排查，妥善解决群众反映强烈的突出问题，不断提高信访工作水平。深入开展平安洛阳建设，加强社会治安综合治理，集中开展专项行动，依法严厉打击涉枪涉爆、“两抢一盗”、制假售假、传销等违法犯罪活动，突出整治城乡接合部及农村治安混乱问题，加强对繁华街区、机场车站等人员密集场所和重点部位、重点时段的巡逻防控，提高见警率、增强安全感。全面加强基础排查管控，严密防范和依法严厉打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动，确保全市社会大局和谐稳定。

七、严守各项廉洁纪律，持之以恒正风肃纪。坚定不移全面从严治党，加强党的政治建设，严肃政治纪律和政治规矩，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。认真贯彻落实习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要指示精神，严格落实中央八项规定实施细则精神和省、市相关要求，持之以恒纠正“四风”，特别是要力戒表态多调门高、行动少落实差等形式主义、官僚主义，有针对性地治理“四风”隐形变异问题。要坚决杜绝“节日腐败”，严禁违规用公款吃喝、旅游和参与高消费娱乐健身活动，严禁用公款购买赠送贺年卡、烟花爆竹等年货节礼，严禁违规收送礼品、礼金、消费卡等，严禁违规操办婚丧喜庆事宜或借机敛财，严禁公车私用或“私车公养”，严禁违规出入私人会所，严禁违规参加老乡会、校友会、战友会。要严肃财经纪律，坚决杜绝年底突击花钱，严禁违反规定发放津贴、补贴、奖金和实物，严禁用财政性资金举办年会、经营性文艺晚会。切实加强家风建设，借阖家团圆之际，讲家史、谈家训、立家规、正家风，以良好家风带党风促政风正民风。加大监督执纪问责力度，对违规违纪行为严查快办，对典型问题点名道姓通报曝光。要严明换届纪律要求，严肃查处借元旦、春节之机搞拉票贿选、说情打招呼、跑官要官等行为，营造风清气正的换届环境。

八、严格落实岗位责任，扎实做好应急值守工作。严格落实岗位责任制，严格执行领导外出报备制度、24小时专人值班和领导干部带班制度。要加强一线力量，确保指挥联络通畅，确保节日期间各项工作正常有序运转。值班人员和带班领导要熟悉值班工作要求，熟练掌握应急处置程序，严守值班纪律，严禁擅离职守。要加强应急处突准备，强化应急协调联动，遇有突发事件或紧急情况要立即请示报告，并采取有效措施妥善应对和处置。公安、消防、医院、银行、供水、供暖、供电、供气等直接服务群众的窗口单位和服务行业，要安排好节日值班，细化应急预案，保证服务质量。对值班值守和应急处置中因擅离职守、贻误时机而造成严重后果和不良影响的，要严肃问责处理。

各地各部门要迅速行动，认真部署落实元旦、春节期间有关工作，确保本通知各项要求落到实处。

中共洛阳市委办公室

洛阳市人民政府办公室

2017年12月27日