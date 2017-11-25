市政府常务会议传达学习中央和省委经济工作会议精神

昨晚，市长刘宛康主持召开市政府常务会议，传达中央、省委经济工作会议精神，讨论研究2018年全市经济工作。

会议指出，刚刚闭幕的中央经济工作会议首次明确提出并阐明了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想，作出了我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重大判断。日前召开的省委经济工作会议全面贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议部署，对2018年全省经济工作进行了全面安排。全市政府系统各级各部门要深入学习领会中央、省委经济工作会议精神，按照即将召开的全市经济工作会议要求，在市委的坚强领导下，科学谋划、扎实工作，推动中央、省委、市委关于经济工作的各项决策部署落地生根、开花结果。

会议强调，要提高站位、统一思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实党中央、国务院重大经济决策和省委、省政府经济工作部署，切实把党对经济工作的领导落到实处。要学深悟透、入脑入心，领会精髓要义，掌握实践要求，提升能力本领，更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义经济思想指导全市经济工作实践，推动全市经济平稳健康发展。要聚焦聚力、主动作为，把思想和行动统一到中央关于我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重大判断和形势研判上来，统一到中央关于明年经济工作的思路政策上来，统一到中央部署的三大攻坚战和8项重点工作上来，坚持稳中求进工作总基调，准确把握明年宏观经济政策导向，结合洛阳实际，科学谋划和推进明年经济工作，努力在高质量发展上走在全省前列。

会议听取了市发改委关于2018年经济工作目标与思路汇报，研究了2018年全市重点项目、城建项目、民生实事等谋划情况，要求各有关部门按照中央、省委经济工作会议精神，结合会议讨论研究意见，认真修改完善后，抓紧提交市委常委会研究。

会议还研究了其他事项。 （洛阳日报记者 孙自豪 白云飞）