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市政府常务会议原则通过公交都市创建工作实施方案等
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-19 08:24

　　昨日上午，市委副书记、市长刘宛康主持召开市政府常务会议，研究并原则通过《洛阳市公交都市创建工作实施方案》《洛阳市城市公立医院员额制实施意见》《洛阳市足球改革发展实施方案》等，要求牵头部门按照会议讨论意见修改完善、报市委研究同意后抓紧按程序印发实施。

　　今年8月，我市被确定为国家“十三五”时期全面推进公交都市建设第一批创建城市。根据《洛阳市公交都市创建工作实施方案》，到“十三五”末，我市将通过公交都市创建，重点实施综合交通枢纽一体化衔接工程、公交提速保障工程、智慧交通提升工程等11项工程，使城市公共交通出行量占机动化出行总量的比例超过60%，更好地满足群众出行需求。会议强调，创建公交都市是贯彻落实公共交通优先发展战略、调控和引导城市交通的现实需求，对缓解城市交通拥堵和资源环境压力、推进新时期城市公共交通又好又快发展意义重大。各相关部门要严格对照创建方案，细化工作目标，明确专人负责，有计划有步骤地抓好落实，确保创建工作顺利推进。

　　为加快推进城市公立医院综合改革，进一步创新和规范公立医院人员编制管理，我市将在由市政府投资举办、纳入机构编制管理的公益二类城市公立医院陆续实行“员额制”管理。由机构编制部门根据卫生计生部门商财政部门核定的公立医院床位数，按照床位与人员配备标准，核定公立医院总员额(包括原核定的事业编制数额)。公立医院在所核定的总员额内，根据业务需要面向社会自主公开招聘，聘用人员结果报机构编制部门、人力资源社会保障部门备案。对纳入员额管理的人员，在岗位管理、收入分配、职称评聘、管理使用等方面与在编人员同等对待。

　　《洛阳市足球改革发展实施方案》从调整和完善足协发展体制机制、大力发展校园足球、加强足球场地建设管理等方面，提出了加快推进我市足球改革发展的思路和举措。

　　会议强调，制订该实施方案，既是落实中央、省关于足球改革发展意见的具体措施，也是发挥洛阳足球优势、重振洛阳足球辉煌的现实需要。各级各有关单位要按照方案要求，各司其职、积极配合，共同抓好工作落实。要加强对足球改革发展长期性、可持续性研究，夯实洛阳足球发展的人口基础、设施基础、管理基础、文化基础，持续发力，久久为功，提升洛阳足球发展的整体水平。

　　会议还原则通过了《洛阳市饮用水水源地突发环境事件应急预案》，研究了安全生产、污染防治、脱贫攻坚及民生实事推进工作等。（洛阳日报记者 孙自豪 通讯员 董建中）
[ 责任编辑：周萌]
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