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市政府常务会议研究自创区建设等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-28 08:37

　　昨日下午，市长刘宛康主持召开市政府常务会议，研究并原则通过《郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区发展规划纲要(2017—2025)》《洛阳市“十三五”消防事业发展规划》等，要求有关部门按照会议意见修改完善、报市委研究同意后，抓紧按程序印发实施。

　　会议就做好郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区工作强调了三点意见。一要用好政策。要在科研经费管理、股权激励、科技金融结合、科技成果转化、人才引进等方面积极探索、先行先试，释放政策红利，激发创新活力。发挥财政资金四两拨千斤的作用，撬动更多社会资金参与创新。二要盘活资源。要在引进市外创新资源的同时，下大力气服务好本地企业和科研院所，主动上门，加强沟通，确保出台的各项惠企政策措施落到实处，充分激发大院大所大企业大军工的创新活力。三要落实见效。要紧盯规划纲要明确的目标路径和工作任务、重点项目，谋细、做实，不断提升产业承载力和自主创新能力，真正把自创区打造成推动创新发展、引领产业升级的龙头。

　　会议在研究消防工作时强调，各县(市)区政府、各相关部门要高度重视消防安全工作，知责明责、履责尽责，共同做好消防工作。当前，天干物燥，加之岁末年初、节日临近，各级各部门要以更加严格的要求、更加务实的举措，加强本地区本行业火灾隐患排查整治，确保全市消防安全形势持续平稳。要通过各种方式，加大消防安全宣传教育力度，增强市民消防安全意识，提高群众消防减灾能力。

　　会议研究通过高端石油化工、生物医药、电子信息、装备制造等产业转型升级行动计划和健康养老产业转型发展实施方案，原则通过《关于完善国有企业法人治理结构的实施意见》。

　　会议还研究了安全生产、污染防治、脱贫攻坚及民生实事推进工作等。（洛阳日报记者 孙自豪）
[ 责任编辑：周萌]
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