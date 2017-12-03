建行洛阳分行打造“智慧云医”医疗服务新品牌　探索银医合作新模式

关注市民医疗保健，全力打造“智慧云医”新品牌，近年来，建行洛阳分行以洛阳市正骨医院信息化合作模式为样本，通过线下自助设备的铺设帮助院方对原有流程进行深度改造，优化患者就医流程，降低医疗资源占用，收到了良好的社会效益和经济效益。目前，已有河南科技大学第一附属医院、宜阳县人民医院等六家医院全面上线，100%实现院内“一卡通”就诊服务，患者既可选择办理诊疗卡也可选择身份证代替诊疗卡享受全流程就医。

洛阳市作为我省副中心城市，医疗资源丰富，2012年建行洛阳分行在全省系统内首家探索银医信息化建设合作，以洛阳市正骨医院合作模式为样本，落实2015年国务院40号精神，助力发展基于互联网的医疗卫生服务，在全市迅速推出“智慧云医”品牌，引起了较大社会反响，先后与包括河南科技大学第一附属医院、洛阳市中心医院、洛阳市妇女儿童医疗与保健中心市等本级重点医院，以及宜阳县人民医院、孟津县人民医院、汝阳县人民医院、嵩县人民医院、洛宁县人民医院、偃师市中医院等县级龙头医院共计九家医院签订“智慧云医”合作协议，为服务民生做出了积极的努力和有益的探索。

建行“智慧云医”项目就是为医院提供了线上加线下的解决方案，该项目以“智能自助设备+移动互联网应用服务”为基础，围绕医院门诊及住院就医服务场景，通过院内自助设备以及移动互联网应用服务为统一入口、构建统一的用户身份验证、识别、支付结算以及社交推广等基础能力，帮助传统医院将原有的业务服务模式“移植”到线上，从而构建一套完整的医疗O2O服务模式。通过“智慧云医”就医服务解决方案可以帮助医院很好地打通并融合现有的门诊就医挂号和缴费流程。项目提供包含微信公众号、支付宝服务窗等多渠道预约挂号服务入口和缴费支付入口，患者在上述渠道预约并支付挂号费用之后，可以直接前往医院通过智能自助服务终端设备完成取号，无需到人工窗口进行取号。对于在智能自助服务终端设备进行预约挂号或现场挂号的患者，也可以直接通过微信服务号、支付宝服务窗使用“扫码支付”功能办理就诊过程中涉及的各种缴费业务。随着建行的自助设备的铺设以及移动互联网医院上线，极大缓解了传统就医中“三长一短”问题，减轻了院方财务人员工作量，释放出了富裕人力直接服务患者，从而改善患者就医体验，提高就医效率，充分体现了“智慧云医”品牌人性化和便捷化，扎实推进普惠金融落地，实实在在服务当地民众，受到社会各界的广泛好评。(赵彩艺 智惊东)