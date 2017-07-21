建设银行“新一代核心系统”成为打击洗钱犯罪的强大武器

2017年7月，人民银行新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》正式实施，可疑交易报告履职情况将纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究负责人、高级管理层、反洗钱主管部门、相关业务条线和具体经办人员的相应责任。另外，国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)将于明年对我国开展反洗钱的互评估。因此，自去年以来，人民银行已将可疑交易甄别报送工作的重要性提升到了前所未有的高度，加大了监管力度，收紧了监管阀门，金融机构面临的反洗钱监管态势异常严峻。

建设银行河南省分行对反洗钱工作高度重视，但以前因系统功能所限，面临的制约因素较多：一是客户风险信息主要为基层网点发现的冒名开户情况，通过邮件逐级向上级行报告，风险类型单一、受众面小、信息安全难以得到保障；二是基层营业机构在客户身份识别过程中发现的有关客户行为、身份等方面的风险信息难以及时顺畅地传递给反洗钱甄别分类人员，不利于可疑交易的甄别报告和客户洗钱等级的准确分类。

随着建设银行“新一代核心系统”反洗钱功能的上线，大额和可疑交易报告、客户洗钱风险等级评估、反洗钱名单客户识别等工作均可以通过该系统完成，极大帮助了分行对各类风险事项的分析判断。特别一提的是“新一代”反洗钱系统的“报告风险信息”报告平台，通过该平台报告的风险信息，不仅能够精准、安全地将客户风险事项传递给分行反洗钱中心，还能够实现风险信息在全国建行反洗钱条线内进行共享。目前，省内各网点在日常客户身份识别过程中发现的风险信息都在通过该平台进行报告，省行反洗钱中心每日对“新一代”系统提取的大额及可疑交易、风险等级调整等数据进行甄别、判断，新一代反洗钱系统的各项功能在河南分行辅助甄别可疑交易、评定客户洗钱风险等级、打击洗钱分子异地作案等方面正发挥着越来越重要的作用。

自“新一代”反洗钱系统上线以来，建行河南省分行反洗钱工作取得了质的飞跃，显著成效，具体表现为：一、风险报告的数量大幅提高。截止2017年10月30日，全省辖内共报告风险信息2369条，较系统上线前仅通过邮件零星报送有大幅提高，风险信息传递渠道畅通安全。二、风险渠道和风险种类明显丰富。除以往基层营业网点柜面报告的风险信息外，强化条线联动，网络金融部、渠道与运营管理部等业务部门积极参与，将本条线掌握的境外异常IP交易信息、涉洗钱司法协助信息等风险信息通过“新一代”反洗钱系统报告，极大丰富了风险信息的种类。同时，报告涉及洗钱风险等级牵头分类机构为福建、广东、陕西等全国多个省市的客户，兄弟分行亦可参考相关风险信息，对全面评估客户洗钱风险起到重要作用。三、风险辅助甄别效果显著。通过“新一代”反洗钱系统报告的风险信息在辅助甄别报告可疑交易、确认客户风险等级方面成效显著。例如，2017年春节刚过，分行反洗钱中心通过新一代反洗钱系统的“报告风险信息”平台，获知客户李某交易IP在境外且交易频繁的风险信息，通过对该客户交易进行深度追踪分析发现，该客户在短短的五个月时间交易7800余笔，交易总金额近2000万元，且全天不分昼夜交易，金额多为百元整数倍，交易明显异常，我行通过深入调查发现该客户交易的IP地址在全球最大毒品制造、走私地之一的柬埔寨，经过会商和多方核实，最终一致认为该客户应涉嫌从事毒品洗钱犯罪，立刻向人行上报了重点可疑交易报告。

自“新一代”反洗钱系统上线以来，截至2017年10月30日，建行河南省分行反洗钱中心利用网络金融部报告的风险信息95条，辅助分析报告人民银行重点可疑交易报告3份、一般可疑交易报告84份，辅助调整客户风险信息95笔，关联明细30000余笔。“新一代业务系统”已成为分行打击反洗钱犯罪的强大武器。(杜红升 李大亮)