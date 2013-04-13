中国工商银行洛阳分行：服务重大项目建设 助力实体经济发展

日前，中国工商银行洛阳分行召开员工大会，深入谋划服务实体和优质服务工作，切实履行国有大行社会责任。 今年以来，该行认真贯彻落实普惠金融发展战略，保持了稳中有进的良好发展态势；近期将通过海报、电子显示屏等形式强化宣传营造氛围，精心组织网点服务提升活动，不断提升客户服务体验，并加快已抵押客户的个人贷款投放，做到贷款应投尽投，全力满足全市广大客户金融需求。 下一步，该行将更加深入贯彻落实党的十九大精神，支持实体经济发展，对全市重大建设项目和重点民生工程的公司贷款，持续加大信贷投放力度。将更加严格落实普惠金融各项政策，从讲政治的高度，不讲条件足额完成，以优质贴心的服务助力洛阳经济社会发展。(苏楠 李鹏 赵国良)