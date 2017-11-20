建行新一代系统推出资产配置服务 让客户投资更科学

建设银行洛阳分行早在2004年就率先在同业建立理财中心，配置专职客户经理队伍，树立“买基金到建行；要理财到建行”的服务品牌，经过十余年的发展，积累了丰富的投资理财经验，打造了一支优秀的理财经理队伍。

近年来，随着国内外金融环境严峻复杂，客户投资需求日益多元化，建设银行六年磨一剑，打造了“新一代核心系统”，依托大数据和新技术，不断提高对广大客户更加专业的服务能力。洛阳分行以此为契机，依托建设银行“新一代系统”推出以“资产配置规划服务”为核心的“悦惠理财节”活动，以客户为中心，优化资产配置，分散投资风险，让您投资更科学。

新一代系统让您投资理财更科学

一般来说，做好资产配置需要三个步骤：首先客户需结合自身的生活规划或需求，确定其理财目标；其次，寻找能实现目标的理财路径，选择相应的投资产品；最后，根据自己的风险承受能力和产品的风险进行实时调整。

新一代系统正是融入客户资产配置的三个步骤中，依据客户的不同风险承受能力，提供相应的资产配置比例，通过收益情况对比等进行监控，并定期出具投资分析报告。依托建设银行丰富的资源优势，您可以享受国内外投研机构最前沿的研究成果，并且由建行专业人士与您一起分析利用这些信息资源，为未来投资组合的运行提供更多的依据。建行专业的理财经理会根据每个客户的不同需求以及生命周期特点等，提供专业专属的资产配置规划报告，让您的投资理财更科学、更理性、更轻松。

新一代系统为您投资理财把脉诊断

今年以来，洛阳分行依托新一代系统持续不断的开展客户理财沙龙活动，通过系统分析筛选，针对不同客户的投资偏好和实际投资情况，邀请不同领域的多位知名财经专家与客户分享交流投资理财心得，进一步帮助客户培养投资理财经验和能力；与十余家基金公司合作，深入支行网点开展了500余场客户“基金健诊”活动，专业人员利用先进系统为客户资产进行把脉诊断，及时进行调整，做好止盈止损，受到广大客户的认可与好评。同时，客户经理持续了解客户的风险测评结果及投资风险偏好，科学专业分析您的投资现状，形成适合您自己投资风格的参考产品交易清单。

新一代系统邀您体验更贴心的多彩活动

为进一步为客户提供舒适的体验环境，今年以来建设银行洛阳分行不断推进网点转型，优化理财室布局，着力打造舒适、私密、高端的人性化物理环境，已累计改造升级20余个支行的理财室，为广大客户提供商务洽谈、理财规划制定等的多样选择。物理环境的外部硬件改造与新一代系统的内部全面升级完美结合，不断展现着建行始终“以客户为中心”，坚持为客户提供优质服务的理念。结合新一代系统的客户职业、兴趣等，开展了健康养生、器乐欣赏、品茶插花、亲子活动等贴近生活和家庭的系列活动；针对消费热点和客群特点推出涵盖餐饮、出行、娱乐等形式多样的优惠活动，融入贯穿于“悦惠理财节”之中，赢得了广大客户的高度肯定与认可。

新一代系统让投资理财更持久稳定

市场风格变化捉摸不定，把握机会，降低波动，减少因市场波动产生的非理性决策和行为成为获得稳定长期回报的关键。新一代系统的“投资组合平衡与再平衡”功能，会对客户的资产配置盈亏情况和您的风险偏好变动情况进行跟踪，客户经理通过持续检视组合运行情况，适时为客户的组合提供再平衡操作建议。检查与调整是对风险与回报之间的权衡，使客户可尽量避免因市场急剧变化而对某些资产类别承担了过度的风险，有助于组合取得更稳定的长期回报。

资产配置可以均衡您的投资收益，若配置组合内某只产品发生亏损，但其余产品盈利，整个投资组合资产的收益仍可能为正。资产配置能有效降低您的投资风险。与单只股票或债券相比，不同大类资产的产品按照比例组合在一起，可以分散投资风险，提高您的投资效率。个人投资者投资一直面临产品“什么时候该买，什么时候该卖”的难题，要踩准每个投资时点的概率并不高；而投资组合的持有者却能省心省力地遵循着大类资产配置策略而动，并且在长期锁定较为稳定的收益。 (胡晓鹏)